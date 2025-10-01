El 99 por ciento del programa MBG fue exitoso

Yakarta, Viva – Ministro de Derechos Humanos (Ham) Natalio Pigai dijo, un caso en un área con respecto a Comer nutritivo gratis (Mbg) no puede representar la calidad de la implementación del programa en su conjunto.

Pagai Durante una conferencia de prensa en la Oficina del Ministerio de Derechos Humanos, Yakarta, dijo el miércoles que la implementación de MBG se llevó a cabo al involucrar a diferentes partes, desde proveedores de alimentos, productores, hasta su supervisión.

«Por esta razón, un caso que ocurrió en un lugar no pudo representar todos los casos, concluimos que el presidente (Prabowo Subianto) declaró que la desviación (desviación) era 0.0017 por ciento», dijo.



Los trabajadores preparan comidas nutritivas gratis (MBG)

Reconoció que la implementación de MBG era inseparable de los obstáculos, a saber, en forma de desviaciones o desviaciones. Según él, la cantidad de desviación en la implementación de MBG hasta ahora solo ha sido de 0.0017 por ciento desde que se lanzó a principios del año pasado.

«Entonces, en general, de hecho, el 99 por ciento de la implementación de MBG hasta el día de hoy es exitosa», dijo.

Desviación referida a Pigai entre Otros relacionados con la producción y la supervisión. «Eso existe, pero sucede en ciertos puntos. No todos», dijo.

Específicamente relacionado con las desviaciones de producción, Ministro de ham Destacando el problema de las habilidades para cocinar, así como las diferencias en la calidad de la distribución y el almacenamiento de materias primas.

Según él, los obstáculos en la implementación de comidas gratuitas en las escuelas no solo ocurren en Indonesia, sino también en otros países desarrollados como Estados Unidos y Japón.

«Este tipo de programa siempre tiene obstáculos», dijo.

Nuevamente enfatizó que el programa MBG se implementó en interés del pueblo indonesio. A través de este programa, el estado quiere crear una generación saludable e inteligente, y satisfacer sus necesidades nutricionales.

Por lo tanto, Pigai enfatizó que el compromiso del Ministerio de Derechos Humanos para participar en el monitoreo al tiempo que garantiza la implementación del MBG tuvo lugar de manera correcta y correcta.

«He hablado con el jefe de BGN (Agencia Nacional de Nutrición) de que el Ministerio de Derechos Humanos continuará acompañando juntos para garantizar el satisfacción de las necesidades, la nutrición para las escuelas, las madres y los niños, se puede lograr, controlarse en el corredor de derechos humanos», dijo. (Hormiga)