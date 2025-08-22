El 99 por ciento de Noel Ebenezer será sospechoso

Yakarta, Viva – Ex investigador de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Yudi Purnomo cree el arresto Woperative (Ot) contra el viceministro Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel conducirá a la determinación sospechar. Además, la posición de Noel es Viceministro que es un organizador estatal.

«Debido a que OTT debe atacar a los organizadores estatales, luego, cuando Bang Noel fue arrestado por el KPK, la prueba fue definitivamente fuerte. En este caso, la posición más alta asegurada fue Bang Noel como viceministro, organizador estatal», dijo Yudi Purnomo en una conversación sobre TVone, viernes 22 de agosto, 2025.

«Entonces, para mí, el 99 por ciento es muy probable que sea nombrado como sospechoso, porque no hay administradores de otros países en el caso», continuó

Dijo que en todos los OTT, no todas las partes arrestadas automáticamente se convirtieron en sospechosos. Según él, el KPK resolverá en términos de la participación de uno en eventos penales, actitudes cooperativas para descubrir casos y la medida en que la evidencia está relacionada con él.

«A veces 15 personas arrestadas, pero solo dos sospechosos. Por lo general, la liberación son aquellas cuya participación es pequeña, la posición no es demasiado alta, y ciertamente no el organizador estatal», dijo

Yudi explicó que el KPT OTT fue el resultado de una larga investigación. A partir de la existencia de información pública, luego monitoreo de semanas e incluso meses. El equipo de KPK, continuó, también recibió una reconstrucción del caso, incluida una imagen del flujo de dinero y objetivos operativos (TO).

En Ott Wamenaker, Yudi agregó que había una serie de pruebas aseguradas por el KPK, que incluye efectivo, confiscación de docenas de vehículos (automóviles y motocicletas) y espacio de sellado en el Ministerio de Manpower. La fila de evidencia muestra un delito penal.

«Significa, pronto es probable que el KPK determine al sospechoso. El público ciertamente está esperando esto. Si resulta que el viceministro no es nombrado como sospechoso, en realidad puede ser un retroceso para el KPK, porque porque Yudi dijo, y agregó que la presunción de la presunción de innocencia es superpuesta, aunque no se mencionaría como un sospechoso.

Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto. Dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Mientras que hasta el jueves por la tarde, los periodistas en el campo informaron que había 22 vehículos de cuatro ruedas y dos vehículos que habían sido confiscados por el KPK con respecto al caso. El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.