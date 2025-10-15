El 83,5% del público está satisfecho con el liderazgo de Prabowo

Jacarta – Los resultados de la encuesta de Index Politica registraron un 83,5 por ciento público los encuestados quedaron satisfechos con ello actuación gobierno del presidente de la república de indonesia Prabowo Subianto en el último año.

“Estos datos muestran el nivel satisfacción «El público tiene una opinión muy alta del liderazgo del presidente Prabowo y su exposición positiva en los medios de comunicación, lo cual es muy fuerte y positivo», dijo el director de investigación de Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, en un comunicado en Yakarta el miércoles.

Fadhly explicó que hasta el 90,8 por ciento de los encuestados admitieron conocer las diversas actividades y políticas de Prabowo a través de los medios de comunicación y los informes de las redes sociales.

En esta encuesta nacional, Index Politica también publicó el desempeño de los ministros más conocidos del Gabinete Rojo y Blanco.



El presidente indonesio Prabowo Subianto en la base aérea Halim Perdanakusuma Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Como resultado, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa es conocido por su programa de estímulo de 200 billones de IDR para la asociación de bancos estatales y BSI, así como el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia con el programa para aumentar el levantamiento de petróleo y Biodiesel 45.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoedin, es conocido por el programa de transferencia de tecnología para submarinos escorpión, drones y aviones de combate, así como el ministro de Población y Desarrollo Familiar, Wihaji, por reducir el número de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento.

Mientras tanto, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono, con el programa de irrigación y revitalización de represas, el Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, con el programa de autosuficiencia de arroz y maíz, y el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, con el programa para reducir el costo del Hajj.

«Estos hallazgos son un reflejo de un año de trayectoria del gobierno del Gabinete Rojo y Blanco bajo el liderazgo del presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka», dijo Fadhly.

Dijo además que el desempeño de los ministros de Prabowo recibió amplia atención del público. Porque hasta el 87,5 por ciento de los encuestados admitieron conocer las actividades y políticas de los ministros.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, celebra una reunión general en Kertanegara IV, en el sur de Yakarta. Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Explicó que los principales factores para que el público evalúe las cifras de los ministros incluyen el éxito del programa (41,5 por ciento), la amabilidad y cortesía (17,5 por ciento) y la información positiva en los medios de comunicación (16,2 por ciento).

La encuesta se llevó a cabo del 1 al 10 de octubre de 2025 y contó con la participación de 1.600 encuestados en 27 provincias. Los encuestados fueron seleccionados al azar mediante el método de muestreo aleatorio polietápico. El umbral de error para esta encuesta es aproximadamente del 3 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento. (Hormiga)