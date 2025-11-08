El 80,7 por ciento de las personas que apoyaron a Suharto fueron nombradas héroes nacionales

Jacarta – El director ejecutivo de KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat), dijo que hasta el 80,7 por ciento del público estuvo de acuerdo en que el segundo presidente de la República de Indonesia Suharto designado como héroe nacional.

Hensat dijo que esto se basó en los resultados. Encuesta The Coffee Shop está relacionado con la percepción pública sobre el discurso sobre el nombramiento del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, y del cuarto presidente, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, como héroes nacionales.

«Hasta el 80,7 por ciento apoya a Suharto como héroe nacional, mientras que el 15,7 por ciento no lo apoya y el 3,6 por ciento no lo sabe», dijo Hensat en su presentación sobre la Encuesta Nacional de Nombramiento de Héroes, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Reveló que, según la encuesta, el público estaba de acuerdo con la promoción de Suharto como héroe nacional por varias razones.

Se registró que el 78 por ciento de la gente lo apoyó porque lo consideraban exitoso en llevar al país a la autosuficiencia alimentaria. Luego, el 77,9 por ciento apoyó la razón de que Suharto fuera considerado exitoso en llevar a cabo el desarrollo de la nación.

Luego, el 63,2 por ciento del público lo apoyó basándose en que se consideraba que Suharto había logrado proporcionar escuelas baratas y artículos de primera necesidad. Además, el 59,1 por ciento por razones de buena estabilidad política.

Mientras tanto, quienes no apoyaban a Suharto se dividieron en varios grupos. Hasta el 88 por ciento demandado no lo apoyó debido a la práctica generalizada de corrupción, colusión y nepotismo durante su mandato.

Luego el 82,7 por ciento de los encuestados no lo apoyó porque consideraban que Suharto silenciaba la libertad de opinión y la libertad de prensa. Además, el 79,6 por ciento lo rechazó porque Suharto era un violador de los derechos humanos y el 61,3 por ciento argumentó que Suharto estuvo involucrado en casos de intimidación a varias partes en hechos controvertidos.

Hensat añadió que el gobierno debería tener en cuenta los resultados de estos datos a la hora de decidir el título de héroe de Suharto. Espera que se tengan en cuenta todas las opiniones de la sociedad para que la decisión del gobierno sea el punto medio adecuado.

«Esta es una razón muy crucial para la historia de Indonesia. Por lo tanto, el gobierno debería tenerla en cuenta al tomar decisiones posteriores. Así que no miremos sólo a los que están de acuerdo, sino también a los que no están de acuerdo», dijo Hensat.

La encuesta sobre cafeterías comenzará del 5 de noviembre de 2025 al 7 de noviembre de 2025. La encuesta utiliza el método de autoentrevista asistida por computadora (CASI) con 1.231 encuestados en toda Indonesia. Los encuestados en esta encuesta tenían edades comprendidas entre 17 y 60 años.