El 80 aniversario de la República de Indonesia segura sin problemas, Kakorlantas Apreciación de la comunidad

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugoho, como la Operación Kaopspus Merdeka Jaya 2025, expresó su mayor aprecio y aprecio a todos los pueblos indonesios por la conmemoración exitosa del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

Leer también: Momento Patrick Kluivert y Alex Pasteor girando en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Embajada de Indonesia



La serie de actividades estatales en el Palacio de Merdeka y la fiesta del pueblo en el área de Monas tuvo lugar de manera segura, ordenada y sin problemas. Según Kakorlantas, este éxito no solo es gracias al arduo trabajo de las fuerzas de seguridad, sino también al fruto de la atención comunitaria para mantener el orden, la disciplina y la unión en el campo.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Leer también: La Fuerza de Tarea de TNI cayó con éxito la asistencia humanitaria en Gaza para coincidir con el aniversario de la República de Indonesia



«Expresamos nuestra apreciación y gratitud a toda la comunidad. Esta es una gran prueba de preocupación comunitaria para mantener la unidad e integridad de esta amada nación y estado», dijo Agus.

Kakorlantas también expresó su agradecimiento a todas las filas de la policía, TNI, lavado, trabajadores de la salud, a voluntarios que participaron en la seguridad y los servicios comunitarios. La sinergia de todas las partes hizo que el impulso de la conmemoración de la independencia este año fuera solemne y animado.

Leer también: Se confirmó que el 80 aniversario del 80 aniversario de la República de Indonesia era seguro porque miles



Anteriormente, el general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, enfatizó que toda la serie de actividades del 80 aniversario de la República de Indonesia debe confirmarse que funcione de manera segura, sin problemas, y brinde una sensación de comodidad a la comunidad. El jefe de la policía nacional también informó que todas las filas de la policía nacional priorizan a los humanistas, profesionales y fortalecen la sinergia con el TNI, los gobiernos locales y los elementos comunitarios.

«La dirección del jefe de la policía nacional se lleva a cabo plenamente. Las autoridades están presentes para proporcionar el mejor servicio, mientras que la comunidad brinda apoyo real a través del cumplimiento y la unión. Esta es una forma del verdadero espíritu de independencia», agregó Kakorlantas.

La Policía Nacional se compromete a continuar manteniendo la seguridad, la seguridad y la suavidad de las actividades comunitarias en todas las regiones de Indonesia, así como para invitar a todos los elementos de la nación a fortalecer la unidad y mantener la integridad del estado unitario de la República de Indonesia.

https://www.youtube.com/watch?v=dtmax8pwwho