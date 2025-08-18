El 80 aniversario de la República de Indonesia, Pertamina, la producción oficial de aviones de combustible a partir de aceite de cocina usado

VIVA – PT Pertamina (Persero) dio un regalo para el 80º Día de la Independencia de Indonesia, al comenzar la producción de combustible de aviación sostenible (Safón), o combustible de vuelo basado en alias de desechos de aceite de cocción utilizados con aceite de cocción (UCO), en la refinería Pertamina Cilacap.

Leer también: Evite llenar combustible cuando este vehículo esté en la estación de servicio



El director presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, aseguró que este producto SAF ha pasado por un proceso de prueba para reducir las emisiones de carbono en un 84 por ciento en comparación con los combustibles de Avtur convencionales.

Además de ser una innovación tecnológica de Pertamina, SAF también es un paso estratégico para la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento económico de la comunidad.

Leer también: Ministerio del Interior y BNPP tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia



«El logro de esta innovación es una forma de contribución de Pertamina a Indonesia. De hecho, convirtiendo a Pertamina SAF en el primer producto SAF en Indonesia y el sudeste asiático», dijo Simon en su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.



Director de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri

Leer también: Entertainment Stage Grado en Monas, Bri también tuvo éxito en el Partido Popular y el 80 aniversario de la República de Indonesia



En esta producción de SAF, Simon afirmó que su partido había embolsado la certificación internacional de sostenibilidad y certificación de carbono (ISCC) y una mesa redonda en biomateriales sostenibles (RSB). Ambas certificaciones aseguran que el combustible SAF cumpla con los estándares globales de sostenibilidad.

Lo mismo también fue expresado por el vicepresidente de comunicación corporativa (VP) de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso. Según él, al utilizar el aceite de cocina o el aceite de cocina usado, Pertamina también llevó a cabo el empoderamiento de la comunidad mediante el uso del aceite de cocina usado.

«Además de ser beneficioso para el futuro del medio ambiente, este programa SAF abre nuevas oportunidades económicas para la comunidad a través de la utilización Aceite de cocina usado«dijo Fadjar.

Agregó, además de invitar a la participación de la comunidad en la recolección de aceite de cocina usado, Pertamina también tomó la Fundación Pertamina, los Servicios Patra y el Grupo Pertamina de varias partes, para educar y proporcionar el punto de recolección de aceite de cocina usado en varias regiones.



VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso

«La recolección de aceite de cocina no solo es beneficiosa para el sector energético, sino que también crea un potencial de ingresos adicional para la comunidad», dijo.