El 80 aniversario de la República de Indonesia Momentum fortalece la equidad y la democracia verde

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia (DPD Ri) Sultan Baktiar Najamudin dijo que el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia debe ser un momento para reforzar el verdadero significado de la independencia, no solo libre del colonialismo, sino el logro de la justicia en el desarrollo de todos los indonesios.

Leer también: La letra de la canción de bala de balas de bala en el 80th Hut Ri, Prabowo sigue el baile



«La verdadera independencia solo se siente cuando todos los niveles de la sociedad, incluidos los residentes en el área 3T, sienten la igualdad económica, el acceso a la salud y la infraestructura», dijo el sultán Baktiar Najamudin en su declaración, el domingo 17 de agosto de 2025.

El Sultán destaca que la libertad política no es suficiente si no es seguida por la justicia social y la sostenibilidad ambiental. El sultán dio un ejemplo del espíritu de la idea de la democracia verde contenida en su libro titulado Vigilancia verde.

Leer también: La estrategia de Polri para el pico del 80 aniversario de la República de Indonesia tiene lugar de manera segura y sin problemas





Presidente del DPD RI Sultan B Najamudin

«Nuestra democracia debe ser más sustancial: no solo procedimiento, sino a favor de la región, la ecología y las generaciones futuras», dijo Sultan.

Leer también: La gente estaba feliz de disfrutar del 80 aniversario de la República de Indonesia porque el tráfico era suave y alerta de Polantas



Según él, en medio de una crisis climática global, la dirección del desarrollo de Indonesia debe incluir el principio de sostenibilidad como parte de la gobernanza.

Una de las prioridades llevadas a cabo por el DPD, continuó el Sultán, fue la inclusión del proyecto de ley del gobierno regional (Proyecto de Ley sobre el Gobierno Regional) en el programa de prioridad como un instrumento importante para fortalecer la autonomía regional y la responsabilidad.

«El proyecto de ley del gobierno regional debe garantizar la equidad fiscal, la mejora de los servicios básicos y la participación activa de las comunidades locales en el desarrollo. Muchas regiones aún sienten el atraso del centro, la autoridad y el presupuesto deben ser claros para que el desarrollo se sienta real», dijo Sultan.

En el contexto de la sinergia central-regional, el sultán enfatizó la necesidad de pasos integrados en los campos económicos, de salud e infraestructura.

«Debemos fomentar la distribución de inversiones, fortalecer las MIPYME, garantizar el acceso a las instalaciones de salud básicas y acelerar la construcción de carreteras, puertos y conectividad a Internet. La sinergia de los centros debe basarse en la colaboración, no solo la retórica», dijo Sultan.

El Sultán también destacó Asta Cita como un mapa de equidad que debe implementarse a nivel regional. «Asta Cita no es solo una promesa política, este es un espectro de equidad de alimentos, energía limpia, educación, salud, marítima a conectividad, que debemos protegerse para que realmente camine en el campo», dijo.

El Sultán enfatizó que el DPD desempeñó el papel de supervisores y guardaespaldas para que las promesas se hicieran.

El Sultán también invitó a todos los interesados a trabajar juntos para realizar una independencia significativa, de acuerdo con el tema ‘Soberanía unida del desarrollo de los pueblos prósperos indonesios.

«Hagamos este 80 aniversario como un impulso para acelerar la equidad y hacer de Indonesia una Indonesia más justa, verde y unida para toda la región», dijo Sultan.