El 80 aniversario de la República de Indonesia, Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, invitó al espíritu de la máxima independencia

Yakarta, Viva – Miles de participantes de varios círculos organizaciones cruzadas y jóvenes siguieron el movimiento de armonía en poder del Ministerio de Religión en Banteng Field, Yakarta, sábado (8/16/2025). Este evento fue parte del 80 aniversario de la República de Indonesia con el tema de la armonía religiosa para Indonesia EMAS 2045.

El ministro religioso, Nasaruddin Umar, estuvo presente y liberó a los participantes para enfatizar la importancia de mantener la hermandad.

«Estamos agradecidos por la independencia heredada de los predecesores. Hoy, continuamos la lucha cuidando la armonía. Indonesia es una hermosa pintura de Dios y debe mantenerse a través de la armonía», dijo Ministro de Religión Nasaruddin Umar En su declaración oficial recibida por Viva.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar lanzó el movimiento del 80 aniversario de la República de Indonesia

Además del Ministro de Religión, el evento también asistió el Viceministro de Religión del Padre Muhammad Syafi’i, Viceministro de Diktisaintakk Stella Christie, así como las filas del Ministerio de Religión de la Manón I y II. Los participantes en la caminata saludable se originaron en el Consejo de Ulema de Indonesia (MUI), la Alianza de Iglesias en Indonesia (PGI), la Conferencia de Wargers de Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), la Asociación Budista Indonesia (Permudhi), al Consejo Alto Confuciano de Indonesia (Matakin). También participó en organizaciones juveniles transeligiosas como PMII, GMKI, PMKRI, KMHDI, Hikmahbudhi y Pakin.

La unión, según el Ministro de Religión, es un símbolo de la unidad nacional.

«Con la presencia de participantes de varios círculos, esperamos que este sea un símbolo de unidad hacia el Gold Indonesia 2045», agregó.

El evento fue animado por el lanzamiento de palomas blancas como un símbolo de paz antes de que miles de participantes tomaran la ruta de caminata saludable alrededor del campo de Banteng.

Mientras tanto, el día anterior, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar también recordó el significado de la verdadera independencia del pueblo indonesio. Hizo hincapié en que la independencia no solo se medía por el aspecto del bienestar material o físico, sino que también incluía madurez espiritual y armoniosa de la vida social.

«Cada vez da a luz a los héroes indonesios. Siempre hay luchadores en cada movimiento del período, desde el principio hasta ahora», dijo el Ministro de Religión Nasaruddin Umar en Yakarta, viernes (15/08/2025).

«Junto con los luchadores de hoy, difundiremos el espíritu de los héroes de la nación para realizar una independencia esencial. No solo físicamente próspero, sino también espiritual y social», dijo.

Según el Ministro de Religión, desde el comienzo del logro de la independencia, el elemento espiritual de la nación estaba tan apegado.

«Esta independencia se logró por la gracia de Dios Todopoderoso que debemos seguir agradecidos. Dentro de la historia de miles e incluso millones de héroes nacionales que han hecho el ejemplo en la lucha por tomar, mantener y llenar la independencia», dijo.

Explicó que la lucha de los héroes estaba llena de divinidad, humanidad, unidad, consulta y justicia social. Estos valores, dijo el Ministro de Religión, se convirtió en una base importante para proteger a una nación pluralista para permanecer intacto, protegido, más avanzado y listo para enfrentar los desafíos de los tiempos.

Cerrando su mensaje, el Ministro de Religión invita a todas las personas a volar la bandera roja y blanca como un símbolo de la unidad y la soberanía nacional.

«Dirgahayu Indonesia Independence. Unir, soberanos, y nos damos cuenta de los indonesios prósperos y desarrollados», concluyó.