El 80 aniversario de la República de Indonesia, la ingeniería de tráfico se lleva a cabo alrededor de Monas hoy y mañana

Yakarta, Viva – Dirección de tráfico Polda Metro Jaya Implementación de la ingeniería de tráfico El impacto del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio del Estado del 13 al 14 de agosto de 2025.

El desvío del flujo es situacional a partir de las 07.00 a 18.00 Wib en Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (East Side) y Jalan Majapahit (lado este). Jinete Se recomienda usar caminos alternativos y seguir las instrucciones de los oficiales en aras de la suavidad.

«En el marco del 80 aniversario de la ceremonia de aniversario indonesio que se celebró el miércoles y jueves 13-14 de agosto de 2025, a partir de las 07.00 a 18.00 se llevará a cabo Transferencia de flujo de tráfico que es situacional «, fue citado de la cuenta Metro Jaya Polda X TMC, miércoles 13 de agosto de 2025.

La sección de la carretera afectada por la transferencia es Jalan Medan Merdeka Utarara, Jalan Medan Merdeka Barat (East Side), Jalan Majapahit (lado este). La policía pidió a los automovilistas que siguieran las instrucciones de los oficiales en el campo.

«Se aconseja a los automovilistas que puedan usar rutas alternativas y sigan las instrucciones de los oficiales en el campo en aras de la suavidad juntos», dijo.

