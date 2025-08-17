Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang PangarepEnfatizar el significado de la independencia debe ser realmente sentido por el pueblo de Indonesia, no solo una palabra en un discurso.

Dijo esto en el evento de oración para la querida república con Ustaz Das’ad Latif en Gor Bulungan, South Yakarta, en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia.

«El pueblo indonesio debe ser independiente de la ignorancia. Segundo, independencia de la miseria. Esto debe ser hecho por jóvenes como todos aquí», dijo el séptimo hijo menor del séptimo presidente Joko Widodo, domingo 17 de agosto de 2025.

Finalmente, Kaesang dijo que la independencia significa que los indonesios están libres de hambre. Tasa de kaesang, programa-Programas propiedad del presidente Prabowo Subianto dio independencia al pueblo de Indonesia.

Dio un ejemplo, el programa escolar de las personas destinado a educar a los jóvenes, programas de alimentación nutritivos gratuitos para satisfacer las necesidades nutricionales de la comunidad, así como servicios de control de salud gratuitos para el bienestar de las personas. Por esta razón, transmitió a los cuadros de PSI para continuar apoyando los programas llevados a cabo por la administración del presidente Prabowo.

«Por lo tanto, siempre debemos apoyar el programa del presidente para que Indonesia sea mucho mejor en el futuro», dijo.