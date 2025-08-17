El 80 aniversario de la República de Indonesia, ASDP fortaleció la conectividad con la economía de los residentes de Gorontalo

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) enfatizó su papel como un bumn que no solo está construyendo conectividad Entre la isla. Pero también fortalece la resiliencia social de la comunidad en las islas.

Esto se realizó con varias actividades llevadas a cabo conmemorando el 80 aniversario de la República de Indonesia. Uno de ellos estaba junto con el equipo voluntario de Bumn Bakti VIII VIII (RBB) y los residentes de la aldea de Bongo Batudaa Pantai en la provincia de Gorontalo celebraban una ceremonia de bandera, seguido de una competencia popular que fortaleció el espíritu de la unidad. Esta actividad es parte de la serie RBB del 15 al 17 de agosto 2025

ASDP y los voluntarios trabajan juntos para llevar a cabo la educación nutricional Posyandu y Nutricional en el Samudra Posyandu, capacitación UmkmConstrucción de instalaciones de playa de Dulanga, actividades de enseñanza, entrenamiento de Bumdes, pintura de botes de pesca, para provisión de instalaciones de baño y campos deportivos.

El subdirector de ASDP, el Director del Vicepresidente, Yossianis Marciano, también enseñó en SMP Negeri 2 Batudaa Pantai, Gorontalo Regency entregó materiales inspiradores sobre marítimo y la importancia del carácter de la generación más joven. Según él, la verdadera independencia significa garantizar que los niños de la nación tengan acceso a la educación, la salud y el espíritu del nacionalismo.

«Estamos presentes no solo compartiendo conocimiento, sino también rellenando el espíritu de nacionalidad y esperanza para el futuro», dijo Yossi citado de su declaración, domingo 17 de agosto de 2025.

La capacitación MSME asistió más de 30 empresas locales con materiales de marketing digital, fotos de productos, así como aumentando los puntos de venta. Los voluntarios también brindan capacitación en habilidades blandas a la gerencia de Bumdes, como la impresión de pantalla, hablar en público, guía turísticoy desarrollo de la aldea turística.

Como un esfuerzo para fortalecer la conectividad de cruce, según él, el ASDP de la sucursal de Luwuk presenta acceso al transporte que conecta Gorontalo y Central Sulawesi. La API KMP Tanjung opera todos los días que sirve la ruta Gorontalo – Pagimana (PP) a las 20.00 Wita con patrones alternativamente: un día desde Gorontalo, al día siguiente desde Pagimana.

Además, KMP Tuna Tomini sirve a la ruta Gorontalo – Wakai todos los martes y viernes a las 16.00 West Indonesia Hora, y Wakai – Gorontalo los lunes y jueves a las 17.00 WITA, fortaleciendo la conectividad comunitaria con el Togean y las áreas circundantes.

Se aconseja a la comunidad que garantice la salida y compre boletos de forma independiente a través de Ferzy. El horario puede cambiar en cualquier momento ajustando las condiciones climáticas y las operaciones portuarias.