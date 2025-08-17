El 80 aniversario de la independencia indonesia, el gobernador, el vicegobernador y el secretario provincial de Sumatra del Norte

VIVA -Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby AfiffiFiFiFiFiS, Vicegobernador (Vicegobernador) de Sumatra North Surya y Secretario Provincial de Sumatra Norte (Sekdaprov) Tagap Simangunsonsoong fue compacto con ropa tradicional, durante la 80ª Ceremonía de Independencia de Indonesia. La actividad tuvo lugar en Astaka, Jalan William Iskandar Deliserdang, domingo (8/17/2025).

Gobernador Nasución de Bobby Usando ropa tradicional de Pakpak, el vicegobernador de Surya usa ropa tradicional de Toba, mientras que el secretario del ToGap Simangunsong, con ropa tradicional de Karo. Varias ropa tradicional ilustran que la provincia de Sumatra del Norte tiene una variedad de etnias y cultura.

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Bobby Nasution lideró el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en la provincia de 2025 North Sumatra en Astaka Field Jalan William Iskandar, Percut Seituan, Deliserdang, domingo (8/17/2025).

Siendo un inspector ceremonial, Bobby Nasuución se mantuvo en el estrecho de un rojo (cubierta de la cabeza) en rojo. Más trajes y pantalones envueltos con una tela típica de pakpak en el azul de la cintura. Su apariencia es cada vez más hermosa para las decoraciones de batería, un collar que se coloca en oro que está envuelto alrededor del cofre.

«Esto es de Pakpak Bharat. Usé esto para suceder ayer desde Pakpak», respondió Bobby.

Bobby incluso ordenó la 80ª independencia de RI a la generación más joven para evitar el narcoba, evitando actos nnegativos

«Construyamos una generación dorada de 2045», dijo.

En la ceremonia, Bobby también entregó el premio Satyalancana Karya Satya a seis ASNS. Este premio es un signo de honor otorgado a los funcionarios públicos (PNS) como una forma de agradecimiento por la lealtad, la dedicación, las habilidades, la honestidad y la disciplina para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades. Este signo honorario se otorga a los funcionarios que han servido durante 10, 20 o 30 años continuamente.

En la ceremonia, había 71 asaltantes de bandera roja y blanca (Paskibraka). Regina Rifqah Batubara, una estudiante de Sman 2 Plus, de Panyabungan, Mandailingnatal Regency (Madina) como portador de bandejas.

Ser Paskibraka en el 80 aniversario de la independencia indonesia lo convirtió en una experiencia inolvidable. Además, se enfrentó de inmediato a la persona número uno en Sumatra del Norte.

«Estoy muy feliz y feliz. Estoy orgulloso de ser un portador de bandejas, una bandera roja y blanca levantada en el 80 aniversario de la independencia indonesia», dijo.

También en la ceremonia estaban presentes en el norte de Sumatra Forkopimda, líderes de bumn y bumd, el cónsul general de amigos, líderes religiosos, comunidad, aparato regional del gobierno provincial de Sumatra del Norte y otros. A la ceremonia también asistieron el presidente del equipo de North Sumatra PKK Kahiyang Ayu y el personal experto 1 North Sumatra Pkk Titiek Sugiharti. En esa ocasión, Kahiyang y Titiek también eran compactos con ropa tradicional de Toba.