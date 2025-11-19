El 79,8% del público está satisfecho con el desempeño de la Policía Nacional

Jacarta – Publicada la Casa Política de Indonesia (RPI) encuesta nacional que capta la confianza del público en actuación organismos encargados de hacer cumplir la ley (LPH). En general, los resultados de la encuesta sitúan el desempeño de la policía de Indonesia (policia nacional) como LPH con mejor rendimiento.

Así lo transmitió el director de la Cámara Política de Indonesia, Fernando Emas, al publicar los resultados de la encuesta del RPI en Yakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Manifestó que en general el nivel de la Polri está reñido con la Procuraduría General de la República como institución encargada de hacer cumplir la ley y se considera que la Polri es la LPH con mejor desempeño.

«De los datos de la encuesta podemos encontrar que la Policía Nacional recibió el 20,5 por ciento, lo que está muy cerca de la institución del Fiscal General que recibió el 19,9 por ciento. Seguida por el Tribunal Supremo con el 18,5 por ciento, la Comisión Judicial con el 16,5 por ciento, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) con el 12,9 por ciento y el Tribunal Constitucional con el 9,5 por ciento. Luego el número de encuestados que no respondieron fue del 2,2 por ciento», dijo Fernando en su declaración.

El RPI también mide el nivel de satisfacción del público con el desempeño de la Policía Nacional y la mayoría expresó satisfacción. De los resultados de la encuesta del RPI, el 79,8 por ciento de las personas respondió que estaba satisfecho con el desempeño de la Policía Nacional, el 2,4 respondió que estaba insatisfecho, moderado o neutral, el 15,7 por ciento, y finalmente el 2,1 por ciento de los encuestados dijo que no sabía o optó por no responder.

Continuó, cuando su partido quiso explorar más a fondo las razones por las cuales el público valoró positivamente el desempeño de la Policía Nacional, obtuvo una variedad de respuestas y la más alta estuvo relacionada con el alcance y estructura de la organización que se consideró adecuada.

«A partir de una encuesta en profundidad, las razones por las que el público eligió a la Policía Nacional como la agencia policial con mejor desempeño incluyen un amplio alcance y estructura organizacional con un 19,3 por ciento, la modernización de la tecnología policial con un 18,1 por ciento y luego la colaboración con otras instituciones con un 14,5 por ciento», dijo.

«También hubo quienes respondieron mejorar la calidad de los recursos humanos con un 11,9 por ciento, luego una respuesta rápida a la delincuencia con un 11,2 por ciento, luego reforma burocrática y servicios públicos con un 9,8 por ciento. Finalmente, los encuestados valoraron el éxito en el descubrimiento de casos importantes con un 9,1 por ciento y los que respondieron no sabe/no respondieron con un 6,1 por ciento», continuó.

Fernando explicó que aunque LPH está actualmente en el punto de mira y está en línea con el énfasis del presidente Prabowo Subianto en la agenda de fortalecer el estado de derecho, en general el público todavía tiene grandes esperanzas.