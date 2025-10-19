El 78,1% de las personas están satisfechas con el desempeño de Prabowo-Gibran en 1 año

Jacarta – Poltracking Indonesia publicó la última encuesta sobre niveles de satisfacción actuación gobierno del presidente Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka completará un año de servicio el 20 de octubre de 2025.

Como resultado, hasta el 78,1 por ciento expresó su satisfacción con el desempeño de Prabowo-Gibran durante un año. Luego, el 19,3 por ciento dijo no estar satisfecho. Hasta un 2,6 por ciento optó por no saber/no respondió.

«Este es un nivel combinado de satisfacción con el gobierno de Prabowo-Gibran, es decir, combinados, el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran. El 78,1 por ciento dijo que estaba satisfecho, el 19,3 por ciento estaba insatisfecho», dijo el director ejecutivo de Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, en una conferencia de prensa en línea, el domingo 19 de octubre de 2025.

Mientras tanto, los resultados de la encuesta mostraron que el 78,3 por ciento expresó satisfacción con el desempeño del presidente Prabowo Subianto. Luego, hasta el 71,4 por ciento del público se mostró satisfecho con la actuación del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Muchlis Jr – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Un total de 78,3 por ciento de los encuestados dijeron que estaban satisfechos, de los cuales 9,7 por ciento dijeron que estaban muy satisfechos y 68,6 por ciento que respondieron bastante satisfechos. Y 19,2 por ciento fue una combinación de respuestas de 17,5 por ciento que dijeron que no estaban satisfechos y 1,7 por ciento que eligieron la respuesta no satisfecho», dijo Hanta.

De aquellos que dijeron estar satisfechos, continuó Hanta, se pidió a los encuestados que eligieran el motivo. Especialmente en lo que respecta a la actuación de Prabowo Subianto. Como resultado, el 22,9 por ciento de los encuestados respondió que el liderazgo era firme, valiente y responsable.

En segundo lugar, el 13,4 por ciento dijo que era porque la asistencia social era útil y en tercer lugar, el 11,4 por ciento respondió que la cifra de Prabowo se consideraba cercana a la pueblo defendiendo los intereses de los pequeños.

«Es mejor hacer cumplir la ley y erradicar la corrupción en el cuarto lugar con el 9,2 por ciento de los votos de los encuestados. Mientras tanto, el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) está en la quinta posición, un total del 8,2 por ciento de los encuestados eligió esa razón», dijo.

A título informativo, la encuesta se realizó del 3 al 10 de octubre de 2025. Un total de 1.220 personas respondieron con un margen de error de +/- 2,9 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento. Las entrevistas son realizadas por encuestadores capacitados y se realizan directamente o cara a cara.