El 77.5% de los residentes de Brebes son optimistas de que el regente de Paramitha traerá cambios de infraestructura

Yakarta, Viva – Los residentes de Brebes Regency son optimistas sobre el liderazgo del regente Paramitha Widya Kusuma Junto con el regente adjunto de Wurja durante los próximos 5 años 2025-2030.

Durante 7 meses en el cargo, Paramitha ha realizado muchos cambios y varios programas para la región de Brebes, Java Central.

Institución Encuesta Charta Politika realizó una encuesta a 800 encuestados del 12 al 17 de septiembre de 2025, con el muestreo aleatorio de varias etapas y los métodos de margen de error de alrededor del 3.46 por ciento. Como resultado, la comunidad mayoritaria es optimista sobre el liderazgo del joven regente de 33 años.

«La mayoría de los encuestados (77.5 por ciento) dijeron que eran optimistas de que Paramitha Widya Kusuma haría que Brebes Regency fuera mejor. Mientras tanto, lo que declaró que no era optimista con el 20.1 por ciento, y no sabía/no respondió hasta el 2,4 por ciento», dijo el investigador de la Cierta Politika ARDHA el jueves 2 de octubre, 2025.

En la misma encuesta, el desarrollo de lugares público coloca infraestructura (19.8 por ciento) como el programa más destacado o más recordado del liderazgo de Paramitha Wurja.

Además, la asistencia alimentaria (3.5 por ciento), la asistencia agrícola (2.6 por ciento) y la asistencia educativa (2.5 por ciento) también se denominan la comunidad como un programa que se siente directamente.

Estos resultados confirman que la infraestructura, especialmente las carreteras y los puentes, siguen siendo la principal preocupación de la comunidad Brebes.

Además, los hallazgos de la encuesta Charta Politika también están en armonía con la dinámica en el campo. La infraestructura de carretera inadecuada se incluye en los tres principales problemas principales de la comunidad Brebes (17.6 por ciento), después de que el precio de las necesidades básicas es costoso (29.6 por ciento) y es difícil encontrar empleo (24.6 por ciento).

Luego, las carreteras y puentes (53.4 por ciento) se consideran lo más urgente que se resuelve inmediatamente en el sector de infraestructura.

Sin embargo, el nivel de satisfacción con las condiciones de la carretera sigue siendo relativamente bajo, solo el 49.9 por ciento de los encuestados que expresaron satisfacción (muy satisfecho y bastante satisfecho), mientras que el resto se sintió insatisfecho o insatisfecho en absoluto.

Ardha dijo que los resultados de esta encuesta mostraron dos partes, a saber, la comunidad de Brebes para poner grandes esperanzas para el regente de Paramitha con un nivel muy alto de optimismo. Por otro lado, el tema de las carreteras e infraestructura sigue siendo un PR que debe completarse de inmediato para mantener el nivel de satisfacción pública.

«Las esperanzas públicas para el liderazgo del regente de Paramitha son muy altas, especialmente en el campo de la infraestructura. La ola de las protestas de los ciudadanos relacionados con las carreteras dañadas debe verse como energía social, así como como un recordatorio de que el gobierno se mueve más rápido. Si esto puede ser respondido, el optimismo público será directamente proporciones a la satisfacción pública», dijo ARDHA.

Temporario Regente de BrebesParamitha Widya Kusuma expresó su gratitud por la confianza de la comunidad registrada en la encuesta. Por esta razón, dijo que el apoyo y el optimismo de la comunidad se hicieron energía para alentar al gobierno del distrito a trabajar más duro.

En los primeros seis meses, Paramitha ha fijado 25.11 kilómetros de las carreteras de distrito desde un total de 300 kilómetros de carreteras muy dañadas.

«Todavía está lejos de ser suficiente, pero esto es una prueba de que las medidas de mejora se han estado ejecutando. Gracias a la comunidad Brebes. La confianza en EE. UU. Es la deuda, y la deuda debe pagarse con un trabajo real», dijo Paramitha.

Además, Paramitha enfatizó que el gobierno no cerraría los ojos a las quejas de los residentes, especialmente relacionados con las condiciones de la carretera y otra infraestructura básica. Según él, la voz de la comunidad es un recordatorio de que el gobierno está presente más rápido y más precisamente.

«Cada crítica y aspiraciones de los ciudadanos es un espíritu de combustible. Queremos estar seguros, los pasos que tomamos realmente pueden ser sintiendo por las pequeñas personas. Caminos, puentes, educación, salud, todo lo que debemos tratar de hacer que Brebes mejor y se hagan», concluyó.