El 74,8% del público está satisfecho con la actuación del vicepresidente Gibran

Jacarta – Los resultados de la última encuesta del Centro de Acciones Estratégicas de Indonesia (CISA) muestran que la mayoría de los encuestados están satisfechos con actuación vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Según los resultados de la encuesta, el nivel satisfacción La respuesta del público al desempeño de un año del vicepresidente Gibran fue del 74,8 por ciento.

Lea también: Día Nacional de Santri, el vicepresidente Gibran espera que Santri se convierta en una generación competitiva



Esta encuesta CISA se realizó del 13 al 20 de octubre de 2025 a 1.224 encuestados que eran personas mayores de 17 años o que ya tenían derecho a votar y procedían de 34 provincias de Indonesia. El muestreo se realizó mediante el método de muestreo aleatorio polietápico. El margen de error de la encuesta es del 2,9 por ciento con un nivel de confianza de ± 95 por ciento.

«El nivel de satisfacción del público o de los encuestados con el desempeño del vicepresidente Gibran durante el año de administración Prabowo-Gibran fue bastante alto, con un 74,8 por ciento. Luego estaban aquellos que estaban muy satisfechos con el desempeño del vicepresidente Gibran hasta un 4,1 por ciento, bastante satisfechos un 12,5 por ciento y aquellos que estaban insatisfechos sólo un 7,9 por ciento. Los encuestados restantes no respondieron o respondieron que no sabían», dijo el director ejecutivo de CISA, Herry Mendrofa, cuando publicación de los resultados de la encuesta en el área de Semanggi, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Como Ministro de Mejor Desempeño, se considera que Purbaya tiene potencial para postularse para las elecciones presidenciales de 2029.



Herry dijo que el nivel de satisfacción del público estaba en línea con el nivel de confianza del público en el liderazgo de Gibran Rakabuming Raka como vicepresidente. Hasta el 79,6 por ciento del público cree en el estilo de liderazgo de Gibran como vicepresidente, luego el 2,5 por ciento realmente lo cree, el 5,1 por ciento lo cree bastante y el 5,1 por ciento no lo cree. El resto de los encuestados no respondieron o respondieron que no sabían.

«El nivel de satisfacción pública y confianza en el vicepresidente Gibran no puede separarse de su estilo de liderazgo, que el público evalúa como participativo con un 17,8 por ciento, colaborativo con un 16,9 por ciento, creativo con un 15,9 por ciento, de servicio con un 14,7 por ciento, democrático con un 13,2 por ciento y transformacional con un 10,6 por ciento», dijo.

Lea también: Encuesta IPO: MBG es una de las razones por las que el público está satisfecho con el gobierno de Prabowo



Herry dijo que, además de su estilo de liderazgo personal, Gibran también hizo una contribución real al gobierno de un año de Prabowo-Gibran. Esto también se refleja en los resultados de la encuesta, donde hasta el 71,1 por ciento del público piensa que el vicepresidente Gibran ha hecho una gran contribución ayudando al presidente Prabowo, especialmente en asuntos de economía e industrias creativas. Luego los que pensaron que el vicepresidente Gibran aportó mucho fueron el 7,4 por ciento, el 12,6 por ciento aportó bastante, sólo el 4,6 por ciento no aportó y el resto respondió que no sabía o no respondió.