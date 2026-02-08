El 72,8 por ciento del público está satisfecho con el programa MBG, la mayoría es GenZ

VIVA – Programa Comidas nutritivas gratis (MBG) que fue iniciado por el gobierno del presidente Prabowo Se afirma que Subianto recibió una respuesta positiva del público y la mayoría del público se sintió satisfecho con el programa emblemático del presidente Prabowo.

Encuesta de instituciones de investigación Indicadores políticos de Indonesia A principios de 2026, mostró que el 72,8 por ciento estaba satisfecho con el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) iniciado por el gobierno del presidente Prabowo Subianto.

«Aquellos que están bastante satisfechos probablemente cambiarán según las condiciones dependiendo de las capacidades de la BGN (Agencia Nacional de Nutrición)», dijo Burhanuddin en una conferencia de prensa en Yakarta, el domingo 8 de febrero de 2026.

Burhanuddin explicó que el 12,2 por ciento de los encuestados se sentían «muy satisfechos», mientras que el 60,6 por ciento se sentía «bastante satisfecho». Luego, los encuestados que se sintieron «menos satisfechos» fueron el 19,9 por ciento y los «nada satisfechos» fueron el 4,5 por ciento. «Así, a partir de enero de 2026, habrá aproximadamente una cuarta parte de los que estarán insatisfechos», afirmó.

Según él, la mayoría de los encuestados que dijeron que estaban satisfechos con el programa MBG eran de la Generación Z con un 80,7 por ciento. Según la distribución regional, la mayor proporción de residentes de Yakarta están insatisfechos con el 47,6 por ciento insatisfechos con el programa MBG.

«Así que, para ser precisos, el 52% de los yakartanos están satisfechos. Así que sí, la mayor proporción de yakartanos no están satisfechos con el programa MBG», añadió.

Aparte de eso, el nivel de satisfacción con el programa MBG también tendrá implicaciones para el nivel de satisfacción con el presidente Prabowo. Sin embargo, de la encuesta, dijo, hay encuestados que no están satisfechos con el programa MBG, pero aún están satisfechos con el desempeño de Prabowo.

Además, según la encuesta de indicadores, una cuarta parte de los encuestados que estaban insatisfechos con MBG tendían a estar insatisfechos con el desempeño del presidente Prabowo. Según él, BGN debe mejorar la calidad del programa MBG y minimizar los casos negativos, como las intoxicaciones.

«Por eso es importante que BGN mejore su desempeño. Si, por ejemplo, con el programa MBG aumenta el descontento, eso tiene implicaciones para la evaluación del desempeño de Pak Prabowo ante los ojos del público», dijo.

La encuesta se realizó a 1.220 encuestados que eran ciudadanos indonesios en el período del 15 al 21 de enero de 2026, utilizando el método de entrevista directa, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de alrededor del 2,9 por ciento.