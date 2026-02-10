Semarang, VIVA – La situación de la resiliencia familiar en Java Central es motivo de grave preocupación. Según los últimos datos, cifras divorcio en esta provincia se registra alrededor del 30 por ciento del total de matrimonios registrados a lo largo de 2024. Esta elevada cifra se considera una fuerte señal del debilitamiento de la estabilidad familiar en la sociedad.

Este tema fue la discusión principal en la audiencia de la Agencia de Preservación, Desarrollo y Asesoramiento Matrimonial de Java Central (BP4) con el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), que tuvo lugar en la oficina del vicegobernador, el lunes (2/9/2026).

El presidente de BP4 Java Central, Eman Sulaeman, reveló que los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) muestran que la tasa de divorcios se clasifica como muy alta. Según él, esta cifra es una seria advertencia para la resiliencia social de la población de Java Central.

Consideró que el gran porcentaje de divorcios debe ser motivo de preocupación común porque abarca casi un tercio del total de matrimonios registrados thdfg15.

«El 70 por ciento restante de las parejas que no se divorcian no necesariamente viven una vida matrimonial feliz», dijo idifj15.

Eman explicó que el impacto del divorcio no sólo lo sienten las parejas que se separan, sino que también tiene un efecto dominó negativo, especialmente para los niños. Esta condición enfatiza la importancia del papel de BP4 en la mediación, asistencia y mitigación del impacto del divorcio a través de consultores familiares certificados.

En respuesta a esta situación, el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, alentó a fortalecer las medidas preventivas a través del Programa de Clases de Novias y Novios (Catin). Check out idifj14. Este programa está diseñado para equipar a las parejas antes del matrimonio para que puedan manejar los conflictos de manera saludable y prevenir la violencia doméstica (KDRT).

Además de ser una herramienta educativa, también se espera que la clase de futuros novios pueda inculcar la comprensión de que formar una familia no se trata sólo de buscar la felicidad, sino también de estar preparados para afrontar los desafíos de la vida.

«Espero que este programa pueda colaborar con iniciativas de subdistrito empoderadas que tengan servicios asistentes legales para las comunidades afectadas por la violencia», dijo Gus Yasin.

Mientras tanto, la jefa del Servicio de Empoderamiento de la Mujer, Protección Infantil y Planificación Familiar (DP3AKB) de la provincia de Java Central, Ema Rachmawati, dijo que aunque las limitaciones presupuestarias son un desafío, la implementación de las clases de Catin aún se realizará en un futuro próximo.