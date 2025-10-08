El 67.2% de los residentes de Brebes están satisfechos con el desempeño del regente en el sector de la salud y la educación

Yakarta, Viva – Encuesta Charta Politika nuevamente lanzó una cuestión de satisfacción pública con actuación Regente de BrebesParamitha Widya Kusuma y Diputado Regente de Brebes Wurja durante aproximadamente 7 meses en el cargo. Se reveló que el nivel de satisfacción de la comunidad alcanzó el 67.2 por ciento del rendimiento del regente de Brebes.

Mientras tanto, el nivel de satisfacción pública se basa en cambios reales en el sector de servicios básicos, como salud, educación y los servicios públicos en el entorno gubernamental de Brebes Regency que van desde Kelurahan hasta subdistrito.

La encuesta se realizó en el período 12-17 de septiembre de 2025 de 800 encuestados con margen de error ± 3.46 por ciento, encontró que el 79.5 por ciento de los encuestados satisfechos con los servicios de salud tanto en hospitales, Puskesmas como Posyandu. El público evalúa que los servicios de los oficiales son más amigables, drogas más asequibles, y la asistencia al tratamiento es más fácilmente accesible.

«La mayoría de los encuestados expresaron su satisfacción con los servicios de salud en la regencia de Brebes. Pero la integridad de los dispositivos médicos en los servicios de salud se evaluó el 44.4% como lo más urgente que se resolvería», dijo el investigador de Charta Politika, Ardha, a través de su declaración el miércoles 8 de octubre de 2025.

En el campo de la educación, hasta el 76.9 por ciento de los residentes están satisfechos con la implementación de la educación en la regencia de Brebes. Los encuestados consideraron que el costo de la educación ahora es más asequible, las aulas son cada vez más factibles, los libros de texto se obtienen fácilmente y el bienestar de los maestros/maestros es muy próspero y bastante próspero.

«El PR es el costo de la educación y la dificultad de acceso a la educación/asistencia de becas se considera lo más urgente que se debe resolver de inmediato. Además, alrededor del 30% de los encuestados también consideran maestros/maestros en Brebes aún no prósperos», dijo.

Además, el rendimiento del aparato a nivel de distrito alcanzó el 54.9%; El nivel de satisfacción con el rendimiento de la cabeza de Lurah/Village es del 62.1%. Esto se evidencia por la facilidad de hacer un KTP, la facilidad de hacer una tarjeta familiar/KK, la facilidad de hacer certificados de nacimiento y nunca solicitar gravámenes o extorsión ilegales.

«En una serie de preguntas relacionadas con el desempeño del gobierno regional, en general, el público expresó satisfacción con el desempeño de la administración de la población», explicó.

Según Ardha, este resultado muestra la consistencia entre el alto optimismo público y la satisfacción con el desempeño del Regente de Brebes bajo el liderazgo de Paramitha con Wurja.

«El optimismo y la satisfacción pública se fortalecen.