El 64 por ciento de los internautas pesimistas de la reorganización del gabinete transportan cambios

Yakarta, Viva – Hasta 64.4 por ciento intermediario Indonesia proporciona un sentimiento negativo a remodelación por el presidente Prabowo Subianto para varios ministros en su gabinete.

Este hallazgo se basa en los resultados del análisis. Inestable contra la conversación en las redes sociales relacionadas reorganización del gabinete Realizado por el Presidente el 8 de septiembre de 2025. Continuum logró recolectar 44,404 conversaciones de varias plataformas (Tiktok, X, Instagram, YouTube, Facebook) durante el período 8-9 de septiembre de 2025.

El investigador de datos continuos indonesios, Wahyu Tri Utomo, dijo que los internautas eran escépticos de que esta reorganización traería cambios importantes. Consideran que esta reorganización está más dirigida a los intereses políticos.

«Aquí encontramos que el sentimiento relacionado con esta reorganización es de alrededor del 64 por ciento negativo», dijo Wahyu en su presentación citada el viernes 12 de septiembre de 2025.

Además de este escepticismo, los internautas continuaron Wahyu, también destacaron la posición de otros funcionarios que fueron considerados reemplazados pero no habían sido reemplazados por el presidente. De modo que el impacto de la reorganización no se considera óptimo y tiende a solo compartir posiciones.

«Entre la mención de que estaba el Ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, y el Jefe de la Policía Nacional. Su opinión se basó en la manifestación que ocurrió algún tiempo después, donde el Ministro de Derechos Humanos faltaba en el tratamiento de la manifestación de ayer que según los internautas tenía el potencial de violaciones de los derechos humanos», dijo.

De los 5 puestos ministeriales reemplazados – 3 fueron inaugurados inmediatamente por el presidente, el cargo de Ministro de Finanzas se convirtió en el más destacado por los internautas con 23.7 mil conversaciones, que contiene la separación de Sri Mulyani, que cosechó simpatía, a la controversia del nuevo ministro Purbaya Yudhi Sadewa.

Según él, Purbaya Yudhi Sadewa inmediatamente cosechó el centro de atención porque la declaración consideraba a los internautas «dolorosos», se refirió a su declaración con respecto a las ‘demandas 17+8, que se consideraba solo un pequeño número de personas’.

«Los ciudadanos consideran que esta declaración es inapropiada para un nuevo ministro. Algunos incluso bromearon ‘Creo que este es un nuevo ministro, ¿cómo es que ha hecho esto? ¿Cuáles son estas señales de que volverán a rehicharse» «, dijo Wahyu?

Por otro lado, los internautas también apreciaron el presidente Prabowo por eliminar a los funcionarios que se consideraron problemáticos, indicados problemáticos y como un esfuerzo para limpiar la influencia de la oligarquía anterior. Como Budi Arie asociado con el juego en línea o los casos de Judol.

Mientras que el 35 por ciento restante dio un sentimiento positivo con una reorganización del gabinete realizado por el presidente Prabowo. «Este sentimiento positivo es en forma de apreciación de la reorganización porque las cifras que se replican son algunas de ellas se consideran menos rendimiento, consideradas como un impacto significativo para que merezca una reorganización», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto regresó para reorganizar el gabinete rojo y blanco en el Palacio Presidencial de los Volúmenes el 8 de septiembre de 2025. Varios puestos de ministros que experimentaron un cambio incluyen el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, el Ministro de Finanzas, el Ministro de P2MI, el Ministro de Cooperativas y el Ministro de Jóvenes y Deportes.

El Ministro de Finanzas fue cubierto por Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios fue retenida por Mukhtarudin. Luego, el presidente nombró a Ferry Juliántono como Ministro de Cooperativas. Al mismo tiempo, el presidente también inauguró al ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf y Dahnil Anzar Simanjuntak como viceministro de Hajj y Umrah.

Método de análisis

Durante el período 8-9 de septiembre de 2025, Continuum logró recolectar 44,404 conversaciones de varias plataformas (Tiktok, X, Instagram, YouTube, Facebook). Los datos se han filtrado a cuentas y timbres de medios separados.

Para el filtrado de cuentas, continúe utilizando el enfoque de aprendizaje automático que puede identificar las cuentas BOT en función del comportamiento de su cuenta. Sin embargo, si el usuario con una cierta tendencia de soporte, todavía se mantiene porque aún refleja al usuario original.

En cuanto a la conversación, el tema de reorganizar en las redes sociales se analizó mediante el análisis de la exposición a la conversación, el análisis de sentimientos y el análisis del tema de la conversación.