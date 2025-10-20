El 63 por ciento de las carreteras están congestionadas y los tiempos de viaje aumentan

JacartaVIVA – Yakarta volvió a enfrentarse a fuertes atascos a principios de esta semana. A juzgar por VIVA Automotive a partir de los datos de TomTom Traffic del lunes 20 de octubre de 2025 a las 09.52 WIB, el nivel de congestión en la capital alcanzó el 63 por ciento, o alrededor de un 20 por ciento más que el promedio habitual a la misma hora.

El tiempo medio de viaje de un vehículo en Yakarta se registra en 29 minutos por cada 10 kilómetros, un aumento de alrededor de 3 minutos y 30 segundos en comparación con las condiciones normales. Mientras tanto, la velocidad media de los vehículos cayó a 20,7 km/h, o 2,8 km/h menos de lo habitual.

Los mismos datos registraron que había 109 puntos de congestión activos con una longitud total de colas de vehículos de 89,6 kilómetros. Esta figura ilustra el denso flujo de vehículos en toda la zona de DKI Yakarta, especialmente durante la hora pico de la mañana.

Basado en el seguimiento tráfico En línea realizado por VIVA Otomotif, el sur de Yakarta y el este de Yakarta fueron las dos áreas con mayor densidad esta mañana.

Se observó congestión alrededor de Jl. Gatot Subroto, Pancoran, Tebet, hacia MT Haryono, así como los tramos Kalimalang y Jatinegara que conducen al centro de la ciudad. Por otro lado, el tráfico en el oeste de Yakarta y el norte de Yakarta es relativamente más fluido, aunque sigue congestionado en el punto de encuentro del peaje interurbano.

El gráfico de los movimientos del tráfico de las últimas 48 horas muestra que los picos de densidad siempre se producen entre las 06.00 y las 09.00 horas de la mañana, especialmente a principios de semana cuando aumenta la actividad de las oficinas. Después de eso, la velocidad de los vehículos mejoró lentamente hacia el mediodía antes de volver al tráfico intenso por la tarde.

El fenómeno de los atascos en Yakarta sigue siendo un desafío diario para los usuarios de la vía. El gran volumen de vehículos privados, sumado al uso limitado del transporte público en varias rutas, hace que los atascos sean difíciles de evitar.