El 50 por ciento de los ciudadanos de RI les preocupa que la economía sea inestable, el costo de vida es más costoso

Yakarta, Viva – Gestionar las finanzas familiares en medio de la incertidumbre economía Conviértete en un desafío para la gente de Indonesia. Esto se refleja en los resultados de la voz del consumidor 2025 de PwC.

La encuesta muestra que el 50 por ciento de los consumidores indonesios están preocupados por la inestabilidad económica y el aumento de los costos de vida.

Esta preocupación afecta la prioridad de los gastos, por lo que las personas deben tener más cuidado al regular las necesidades financieras, la salud y la prosperidad para proteger la continuidad de las generaciones.

Respondiendo a estas necesidades, Prudential Indonesia en colaboración con UOB Indonesia presenta los últimos productos Pruinfinity, solución seguro El alma que ofrece la máxima protección y los beneficios en efectivo que se pueden heredar.

Pruinfinity está diseñado para ayudar a los clientes a planificar los valores y mantener la sostenibilidad del bienestar familiar de la generación cruzada.

Basado en los datos de Aaji señaló que el canal de bancassurance aún domina la distribución de las primas de seguro, con una contribución del 40 por ciento de la prima total.

Esto muestra el alto interés de la comunidad para obtener protección a través de la cooperación entre compañías de seguros y bancos.

«Este producto no solo está destinado a clientes que buscan protección vital integral, sino también para aquellos que desean planificar el futuro de la familia de manera óptima», dijo Vikas Sinha, Vicepresidente Director Prudential Indonesia, como se cita de un comunicado de prensa, lunes 29 de septiembre de 2025.

Pruinfinity ofrece un aumento en la cobertura del quinto año del 15 y el 5 por ciento cada año, con una cobertura total máxima de hasta el 250 por ciento, así como beneficios en efectivo que se pueden disfrutar según sea necesario.

Pruinfinity también ofrece fácil acceso sin cheques de salud para los clientes que cumplen con los criterios de edad e historial médico, con una suma de hasta Rp12 mil millones y un corto período de pago de 3 o 6 años con un período de protección de hasta los 100 años.

«A través de esta innovación de productos de seguros de vida, esperamos fomentar la inclusión del seguro a través de la cooperación con bancos asociados, y cada vez más personas indonesias están protegidas, especialmente para aquellos que desean mantener la continuación de la generación de una familia», agregó Vikas Sinha.

«Estamos comprometidos a continuar escuchando las necesidades de los clientes e innovar al producir varios productos y servicios que sean adecuados para las necesidades. Con la cooperación que establecemos bien con Mitra Bank, esperamos apoyar a los clientes planificar mejor su futuro», concluyó.