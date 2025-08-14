¡El 5 aviones de bombardero sigilosos más mortales del mundo puede hacer que la ciudad desaparezca por un instante!

Yakarta, Viva – Imagínese si un avión de bombardero (Bombardero) llegó al territorio del país sin radar detectado, infrarrojo o cualquier sistema de seguimiento, y cuando llegó tarde, la bomba había sido retirada. Esa es la ventaja avión de bombardero sigiloso.

Diseñado con tecnología que es difícil de detectar, que van desde materiales absorbentes de radar, formas aerodinámicas especiales, hasta compartimentos de armas internas, este avión es un flagelo en la guerra moderna. La misión es clara: enviar armas nucleares y convencionales con un riesgo mínimo de un oponente detectado.

Su papel es muy vital en la estrategia militar moderna, proporcionando prevención estratégica, la capacidad de los ataques de precisión y la superioridad del primer ataque en el escenario de guerra. Aquí hay cinco mejores aviones de bombardero sigilosos en el mundo que actualmente están operando o todavía están en la etapa de desarrollo.

1. Grump Gumman B-21 Raider (Estados Unidos)



Viva militar: Bombarderos B-21 de los Estados Unidos B-21

B-21 Raider es la última generación bombardeo El sigilo se está desarrollando para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF). Diseñado como un sustituto de B-1B Lancer y B-2 Spirit, B-21 está equipado con la última tecnología sigilosa, un rango muy lejano y un sistema avionónico que utiliza inteligencia artificial.

Este avión puede llevar a cabo misiones de ataque nuclear y convencional, con la capacidad de penetrar en la defensa aérea moderna. Se estima que su alcance superará las 6,000 millas después o incluso excede B-2. Según los informes de Eletimes, este avión probablemente solo operará oficialmente en 2040.

2. Grump Gumman B-2 Sport (Estados Unidos de América)



VIVA militar: Aviones de bombardeo B-2 de los Estados Unidos B-2 (EE. UU.)

Producido desde finales de la década de 1980, B-2 Spirit se ha convertido en uno de los íconos de los aviones de bombardero sigiloso. Su producción se detuvo después del final de la Guerra Fría, haciendo que solo se hicieran 21 unidades.

B-2 puede llevar dos destructores de búnker que pesan 15 toneladas, las armas que solo son propiedad de los Estados Unidos. Con un alcance de más de 6,000 millas náuticas sin recarga, este avión puede atacar objetivos en todo el mundo directamente desde la base de los Estados Unidos.

Equipado con dos asientos para pilotos y sofisticados sistemas de automatización, B-2 tiene una capacidad de carga de más de 40,000 libras, incluidas las armas convencionales y nucleares.

3. Xian H-20 (Tiongkok)



Viva militar: avión de combate de demonio chino, Xian H-20

Apodado como candidato para «cambiadores de juego» en el poder aéreo chino, el Xian H-20 está siendo desarrollado por la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular. Se proyecta que este avión rivalice B-2 y B-21, con altas capacidades de sigilo y un alcance de más de 6,000 millas (10,000 km).

H-20 puede llevar hasta 20,000 libras de municiones, tanto nuclear como convencional, para que pueda lanzar ataques de larga distancia sin tener que estar cerca del objetivo.

Si el desarrollo es exitoso, el H-20 fortalecerá a China en la competencia por el poder aéreo global.

4. Rockwell B-1B Lancer (Estados Unidos)

Conocido por el apodo de «The Bone», B-1B Lancer es un avión de bombardero múltiple de larga distancia que fue diseñado originalmente para transportar armas nucleares, pero ahora con mayor frecuencia se usa para misiones convencionales.

La velocidad máxima alcanza Mach 1.2 a una altura, aunque generalmente funciona a velocidades subsónicas. Este avión es capaz de llevar hasta 75,000 libras de bombas y misiles, incluidos 24 misiles de crucero. Con un rango de 4,600 millas (7.400 km) sin relleno de combustible, y la capacidad de rellenar en el aire, B-1B puede alcanzar objetivos en todo el mundo.

5. Tupole TU-160M2 (Rusia)



VIVA militar: aviones de bombardeo estratégico Tupolev TU-95MS Rusia Militar

Tu-160M2 es una versión moderna de la era de la Guerra Fría TU-160, ahora equipada con un motor más potente, la última aviónica y un sistema de guerra electrónica avanzada.

Este avión supersónico está diseñado para transportar armas de alta velocidad y larga distancia. Como el principal bombardero estratégico de Rusia, TU-160M2 tiene un amplio poder de crucero y es un símbolo de la capacidad estratégica del país del oso rojo.