El 45% del público apoya las políticas de amnistía y abolición de Prabowo

Yakarta, Viva – Encuesta El Instituto Nacional de Policías declaró que el 45.2 por ciento del público estuvo de acuerdo con la política del presidente del presidente Prabowo Subianto Relacionado con dar amnistía Y abolición.

Se sabe que Prabowo dio una de las amnistías al ex Ministro de Comercio Tom Lembong y la abolición al Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.

La política se dio por mantener la unidad y la hermandad de todos los hijos de la nación.

El principal investigador del instituto de votación, explicó Kennedy Muslim, este hallazgo mostró un fuerte apoyo público para los pasos del presidente Prabowo.

«Hasta el 5.1 por ciento de los encuestados dijeron que estuvo muy acordados, y el 40.1 por ciento estuvo de acuerdo. Si se combinó, hubo un total de 45.2 por ciento que acogió con beneplácito la política positivamente», dijo Kennedy al describir los resultados de la encuesta titulado «El nivel de confianza pública para las instituciones estatales y los últimos problemas políticos», domingo 24 de agosto, 2025.

La encuesta de la encuesta se realizó en el rango del 4 al 7 de agosto de 2025, colocando a 1.206 encuestados entrevistados por teléfono. El nivel de confianza de la encuesta alcanza el 95 por ciento.

En otros hallazgos, la mayoría del público también consideró que la concesión de amnistía y abolición se llevó a cabo por razones de la unidad y la tradición de la comunidad.

«Alrededor del 45.2 por ciento acordó que el presidente Prabowo dio amnistía y abolición a Tom Lembong y Hasto, por razones de unidad y hermandad de todos los hijos de la nación», dijo Kennedy.

Por otro lado, la encuesta también encontró dudas y rechazo de algunas personas. Se registró que el 23.1 por ciento de los encuestados respondió no estuvo de acuerdo, mientras que el 12.3 por ciento dijo que no estaban de acuerdo en absoluto. Además, el 19.5 por ciento de los encuestados eligió no saber o no responder.

Según Kennedy, este resultado muestra que, aunque la mayoría del público apoya, todavía hay un debate relacionado con la política de amnistía y abolición.

«Hay un grupo de personas que ven esta política como un paso de reconciliación, pero también hay quienes la juzgan con gafas críticas, por lo que no han dado aprobación por completo», concluyó.