El 270 ° recorrido de Mbah Priok tuvo lugar solemnemente y seguro

Yakarta, Viva – Actividad Transportar Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad o mejor conocido como Mbah priok El 270 de 2025 fue de manera segura, ordenada y llena de solemne en el área de la tumba Mbah Priok, Tanjung Priok, North Yakarta, el domingo 24 de agosto de 2025.

Esta actividad asistió alrededor de 2.600 fieles de varias regiones, incluidas las áreas de Yakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Karawang y Purwakarta. Miles de peregrinos empacaron el área de la tumba de la mañana a la noche, utilizando varios modos de transporte, incluidos 32 autobuses, 15 autos elfos, 20 transporte público y casi 950 vehículos de dos ruedas.

Implementación seguridad Realizado de manera óptima por un aparato conjunto que consta de 1.073 personal, incluidos los miembros de la Policía del Puerto de Tanjung Priok, la Policía del Metro de North Yakarta, la Policía Regional de Ditsamapta Metro Jaya, Metro Jaya Policía regional Satbrimob, Ditlantas Jaya Jaya Jaya Policía, Kodim 0502/JUS, Satpol PP, KSOP, Dishub, y Tan Jaya Jaya Policía, y Tan Jaya, Kodim, Satpol pp, KSOP, Dishub, y Metro Jaya Policía, y Tank Starting, Kodim.



Salvaguardar Haul 270 Mbah Priok

La seguridad Apple fue dirigida directamente por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing.

En su dirección, el jefe de policía dijo que la implementación de la seguridad del recorrido Mbah Priok era una responsabilidad compartida. También pidió a las filas de los oficiales de policía que cumplieran con sus deberes con los humanistas, no con armas de fuego, y se asegurara de que el tráfico esté bien regulado y de acuerdo con el plan de seguridad.

La serie de matices religiosos y espirituales comenzó a las 10:00 WIB con la llegada de la congregación, seguida de las lecturas de la Congregación Zuhr, Salawat, Tawasul y Ratib al-Haddad.

El programa central comienza en 13.25 WIB hasta 17.00 WIB, que incluye la lectura de Yasin y Tahlil, peregrinación y oración conjunta, apariencia de Hadroh, lectura del cumpleaños del Profeta y Salawat, Manaqib e Historia de Mbah Priok, Tausiyah por Habib Muhammad Bin Ali Assegaf y Kh. Muhammad Ainul Yaqin, y la actividad se cerró con una oración conjunta.

La serie de actividades de seguridad para Haul Mbah Priok recibió una visita oficial del Jefe Adjunto de Policía de Metro Jaya, General de Brigada Dekananto Eko Purwono, junto con el Jefe de Policía de Metro Jaya a los Haul Mbah Priok Security Post.

AKBP Martuasah también expresó su mayor aprecio al gobierno de la ciudad del norte de Yakarta, Dandim 0502/Ju, Pelindo, la comunidad, el comité, los peregrinos y todos los interesados ​​que habían apoyado el funcionamiento suave de este evento de transporte.

«También agradecemos a la comunidad, los peregrinos, los comités y todos los partidos que han apoyado. Las actividades del 270 ° transporte de Mbah Priok tuvieron lugar de una manera ordenada, segura y propicio. Todo esto es gracias a la buena cooperación y sinergia de todos los elementos», dijo Martuasah.