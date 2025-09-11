El 27 de septiembre estaba programado para ser el Día Nacional de la Comedia

Yakarta, Viva – Ministro de Cultura (Menbud) de la República de Indonesia, Zona fadliMientras asiste a un regalo Comedia La quinta Indonesia (Anukom) presentó el decreto (SK) del Ministro de Cultura que estableció el 27 de septiembre como Día Nacional de la Comedia.

Leer también: La hermana de Hary Tanoe se convirtió en sospechosa en el caso de transporte de la distribución de asistencia social



«Esta determinación coincide con el cumpleaños de una extraordinaria figura de comedia indonesia, Multi Talenta, un Slamet de Maestro Bing, a saber, el 27 de septiembre», dijo el Ministro de Cultura, a través de su declaración en Yakarta el jueves.

Leer también: 4 pasajeros en helicóptero que cayeron en Mimika fueron asesinados, incluido el piloto



En el evento de premio que fue iniciado por uno de los televisores y la unidad privados Artista La comedia indonesia (Paski), el Ministro de Derecho y Cultura, también apreciaba a los comediantes indonesios que habían logrado logros, entretuvieron a la comunidad y contribuyeron al desarrollo del mundo de la comedia nacional.

La determinación del Día Nacional de la Comedia, según MenBud, es una aspiración por la que ha sido luchado durante mucho tiempo por los artistas de la comedia, especialmente Paski, así como otras organizaciones artísticas. Esta aspiración finalmente se realizó a través de la decisión oficial del Ministerio de Cultura.

Leer también: KPK examinará al vicegobernador de BI



«Esta iniciativa es una aspiración durante mucho tiempo de los artistas de la comedia, quienes, por aclamación, propusieron que el 27 de septiembre se determine como el Día de la Comedia Indonesia. Esperamos que este impulso sea un marcador y una apreciación de la figura de Bing Slamet», dijo el ministro Fadli Zon.

Además, Fadli Zon dijo que la elección del cumpleaños de Bing Slamet como un Día Nacional de la Comedia porque la figura de Bing Slamet, que era conocida no solo como un comediante sino también cantante, músico y cine con varias grandes obras, se había convertido en un símbolo de inspiración para la generación de artistas de la comedia indonesia.

«Es un comediante que inspira mucho y multitalenta. Anteriormente conocido a través del grupo de cuarteto Jaya. También fue cantante y músico en Eka Sapta. Su nombre también era fragante en el mundo del cine con docenas de películas protagonizadas», dijo.

«Bing Slamet continúa inspirando a la generación de artistas de comedia indonesios», agregó Menbud.

El Anukom es un evento de premio anual iniciado por Paski. Este año, Anukom entró en la quinta vez en colaboración con la Estación Nacional de TV, RCTI.

Anukom 2025 presenta una serie de categorías de premios, incluidos los artistas de comedia masculina más favoritos, las artistas de comedia femenina más favoritas, el cómic favorito, los artistas de comedia masculina seleccionados, los artistas de comedia femeninos seleccionados, los comics seleccionados, los artistas de comedia de objetos seleccionados, los artistas de comedia legendarios, los artistas de comedia legendarios seleccionados, los artistas de la vida.

Menbud Fadli espera que la determinación de este Día de la Comedia Indonesia pueda ser conmemorada y celebrada, especialmente por otros artistas de comedia y todas las personas indonesias.

«Con suerte, el 27 de septiembre, podemos conmemorar y celebrar el Día de la Comedia de Indonesia por primera vez», dijo el Ministro de Cultura.

Se espera que la determinación del 27 de septiembre como un Día Nacional de la Comedia no solo sea un impulso para las celebraciones, sino también en línea con la sostenibilidad del Premio de la Comedia Indonesia como una etapa de apreciación del comediante cada año.

Por lo tanto, la comedia también se convierte en una parte importante de la cultura nacional, además de inspirar el nacimiento de una nueva generación de artistas de comedia indonesia. (Hormiga)