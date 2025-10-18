El 20 por ciento de los ingresos del Kopdes Rojo y Blanco ingresa a la APBDes

Jacarta – Ministro de Pueblos y Desarrollo de las Regiones Desfavorecidas (Mendes PDT), Yandri Susanto digamos 20 por ciento ingreso de la Cooperativa de la Aldea (Kopdes)/Subdistrito Rojo y Blanco se incluirán en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Aldea (APBDes).

Lea también: Con el apoyo de Danantara, la mejora del rendimiento de Garuda experimenta un aumento en medio de la transformación



Esto sigue a todos los activos del edificio, incluidos los puestos y almacenes de Kopdes rojos y blancos será propiedad total del gobierno de la aldea.

«Más tarde, todos los edificios, incluidos los puntos de venta y los camiones, así como los activos de la cooperativa de la aldea, pasarán a ser propiedad total del gobierno de la aldea, luego habrá una tarifa de las ganancias de la cooperativa de la aldea del 20 por ciento para la APB de la aldea. Por lo tanto, esto es muy beneficioso para el gobierno de la aldea», dijo Mendes Yandri, el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: Las cuatro grandes empresas tiemblan y los ingresos de Deloitte caen por primera vez en 15 años



Yandri explicó que es importante que las partes interesadas relevantes hagan que uno de los programas prioritarios del gobierno sea un éxito.

«Por lo tanto, realmente pido a los jefes de aldea que esto sea un éxito y definitivamente, si Dios quiere, este kopdes no sufrirá ninguna pérdida», dijo Yandri.

Lea también: PLN obtiene ingresos de 281 billones de IDR en el semestre I-2025 y las ventas de electricidad aumentan un 4,53 por ciento



«Ya no hay necesidad de más desacuerdos, ya no hay nada que debatir, incluidos los recursos. Si Dios quiere, esto mejorará aún más el centro económico del pueblo», continuó.

Además, Yandri dijo que el establecimiento del Kopdes Rojo y Blanco es importante para fortalecer la resiliencia económica local y mejorar el bienestar de la gente de la aldea.

«Debemos asegurarnos de que la Cooperativa Aldea Roja y Blanca consiga un país desarrollado y soberano», afirmó.

Mientras tanto, a través de la Instrucción Presidencial (Inpres) No. 9 de 2025 sobre la aceleración de la formación de Kopdes que involucra a 18 ministerios/instituciones, así como la emisión del Decreto Presidencial No. 9 de 2025 sobre el Grupo de Trabajo (Satgas) para la Aceleración de la Formación de Kopdes/Kel Merah Putih, el Ministerio de Cooperativas logró lanzar y legalizar la formación de 80 mil Kopdes Merah Putih en toda Indonesia.

El gobierno también intenta acelerar el desarrollo físico de los puntos de venta, el almacenamiento y el equipamiento de los Kopdes Rojos y Blancos.

Esto estuvo marcado por la colocación de la primera piedra para la construcción física de los puntos de venta, el almacenamiento y la finalización de la cooperativa de la aldea en la Cooperativa de la Aldea Roja y Blanca de Wanajaya, distrito de Cibitung, Regencia de Bekasi, Java Occidental, el viernes 17 de octubre de 2025.

«La fase operativa comenzó en octubre con la colocación de la primera piedra para la construcción física de almacenes, puntos de venta y también equipos de apoyo para los Kopdes/kel Rojo y Blanco», dijo el ministro de Cooperativas (Menkop), Ferry Juliantono. (Hormiga)