¡El 10 avión de combate más rápido del mundo, el número 2 puede apresurar 3000 km/hora!

Yakarta, Viva – En el cielo del campo de batalla, la velocidad no es solo un número en el panel de la cabina. Durante décadas, avión de combate Con los marcapasos extraordinarios se convierten en un símbolo de la supremacía aérea. Aunque la tecnología moderna ahora prioriza el sigilo, la aviónica sofisticada y el armamento de precisión, el atractivo de «gastar tan rápido como el rayo» sigue siendo atractivo, especialmente para los fanáticos del mundo de la aviación.

La siguiente es una lista de los 10 aviones de combate operativos más rápidos para controlar el cielo, la mayoría de ellos nacieron en la era de la Guerra Fría, cuando la velocidad era todo.

10. McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Velocidad máxima: Mach 2.23 (± 2,370 km/h)

F-4 Phantom II se convirtió en un ícono de la Guerra Fría gracias a un diseño único y un potente motor gemelo J79 Electric J79. Inicialmente hecho sin cañón, porque se consideraba un combate cerrado estaba desactualizado, pero la experiencia en Vietnam forzó la adición de vainas de cañones externos. Hasta ahora, este avión todavía está volando en varios países como Türkiye y Grecia.

9. Lockheed Martin F-22 Raptor



Lockheed Aircraft Ilustration Martin F-22 Raptor

Velocidad máxima: Mach 2.25 (± 2,414 km/h)

Como el primer avión de combate de quinta generación en el mundo, el F-22 Raptor es el pilar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La especialidad radica en la capacidad de Supercruise, a saber. supersónico Sin posburner. El arma se almacena en el espacio interno para mantener la aerodinámica óptima, por lo que es ágil y rápida a todas las alturas.

8. Ey

Velocidad máxima: Mach 2.3 (± 2,440 km/h)

Derivado del diseño de Dassault Mirage 5 realizado por Francia, KFIR fue modificado en gran medida por las industrias aeroespaciales de Israel. El motor se reemplaza por el motor General Electric J79-J1E-el mismo motor que F-4 Phantom proporciona energía adicional. En la actualidad, KFIR se usa limitado por Colombia y varias compañías de capacitación táctica.

7. Mikoyan MiG-29

Velocidad máxima: Mach 2.3 (± 2,450 km/h)

MIG-29 Fulcrum fue diseñado por la Unión Soviética para que coincida con el F-16 de los Estados Unidos. Con un motor gemelo de gran potencia, este chorro es famoso por ser ágil y capaz de escalar rápidamente. Sin embargo, si lleva un tanque de combustible externo, la velocidad supersónica no se puede lograr.

6. Grumman F-14 Tomcat

Velocidad máxima: Mach 2.3 (± 2,485 km/h)

El icono de la Marina de los EE. UU. Está equipado con alas de barrido variables, lo que permite operaciones óptimas de los portaaviones. F-14 fue demostrado confiable en batallas de larga distancia gracias al sofisticado radar y los misiles Phoenix AIM-54. Muchos pilotos creen que, en una condición «limpia» sin carga de combate, F-14 puede superar a Mach 2.5.

5. Mikoyan-GuRevich MiG-23

Velocidad máxima: Mach 2.35 (± 2,499 km/h)

MIG-23 Flogger viene con alas de swing para la flexibilidad aerodinámica. La posición del ala se puede organizar directamente para despegar y aterrizar, o retirarse al volar rápidamente. Aunque superior como una intercepción, las maniobras no son buenas a baja altitud.

4. Sukhoi SU-27

Velocidad máxima: Mach 2.35 (± 2,500 km/h)

SU-27 se convirtió en la base de una exitosa familia de aviones de combate como el SU-30 y SU-35. A diferencia de la intercepción pura, SU-27 es un avión múltiple que equilibra la velocidad con agilidad. Sin embargo, traer armas externas reducirá su máximo rendimiento.

3. McDonnell Douglas F-15 Eagle

Velocidad máxima: Mach 2.5 (± 2,655 km/h)

F-15 fue construido en respuesta al MIG-25 soviético. A pesar de sacrificar un poco de mayor velocidad, F-15 se destaca a baja altura y duelo de aire. La última producción de F-15EX es una prueba de que este diseño sigue siendo relevante en el campo de batalla moderno.

2. Mikoyan Mig-31

Velocidad máxima: Mach 2.83 (± 3,000 km/h)

MIG-31 Foxhound es una intercepción súper rápida con un sensor sofisticado. Aunque puede penetrar en Mach 2.83, la velocidad operativa se limita a Mach 1.5 para mantener la durabilidad del motor. La ventaja es que sigue siendo efectivo a baja altura: el principal debilitamiento de su predecesor.

1. Mikoyan-GuRevich MiG-25

Velocidad máxima: Mach 2.83 (± 3,000 km/h)

El «Rey de la velocidad» está diseñado para cazar el espía y los bombarderos estratégicos de los Estados Unidos. MIG-25 provocó grandes preocupaciones en Occidente debido a sus tasas de rendimiento. Aunque las maniobras son limitadas y no son adecuadas para la pelea de perros moderna, la velocidad sigue siendo una leyenda en el mundo de la aviación.

Ahora, la velocidad ya no es todo

Si observa, la mayor parte de este chorro más rápido nació en la Guerra Fría, cuando la velocidad es la medida principal de la potencia aérea. Ahora, se prefieren la tecnología sigilosa, los sensores y las armas de precisión. Aun así, la atracción del chorro que puede penetrar en Mach 2 sigue siendo parte de una herencia irremplazable de la aviación militar.