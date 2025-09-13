EKS KETUA MA SUSHILA KARKI RESMI JABAT PM SEMENTARA NEPAL

Katmandú, Viva – Sushila Karki, ex Presidente del Tribunal Supremo Nepaloficialmente sirvió como Primer ministro Mientras tanto, para reemplazar el PM Sharma Oli que renunció terminó reunión Genial en el país.

Después de que Karki leyó el juramento del cargo ante el presidente Ramchandra Paudel, el viernes a la hora local, inmediatamente presentó una disolución parlamentaria para que las elecciones generales pudieran llevarse a cabo de inmediato.

Paudel inmediatamente acordó la propuesta y declaró la disolución del Parlamento seleccionado en las elecciones de 2022, según el informe de los medios de setopati.

Los militares disipan a los manifestantes en Katmandú, Nepal

También se informó que la fecha de las elecciones se había determinado que se celebraría el 5 de marzo de 2026, en más de seis meses a partir de ahora.

La decisión estuvo de acuerdo con las demandas presentadas en la demostración de la «Generación Z» que instó a cambios importantes en la política en los países montañosos desde que la protesta explotó el lunes (8/9).

Por lo tanto, la tarea principal del gobierno provisional actual es llevar a cabo elecciones generales, investigar la demostración del gen Z e investigar los actos criminales de corrupción y los activos de los líderes políticos.

Se dice que Sushila Karki está nombrando su gabinete este fin de semana.

La insistencia de que se formó el gobierno temporal se entregó en una manifestación desde el lunes que se volvió hemorragia, causando al menos 51 residentes asesinados y cientos de otros resultaron heridos.

La agitación resultó en el colapso del Gobierno del Primer Ministro Sharma Oli.

El número de muertos en los disturbios que ocurrieron consistieron en 3 miembros de la policía de Nepal, 21 manifestantes, otros 18 residentes y 9 prisioneros, según la policía. (Hormiga)