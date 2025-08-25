Ekoday Pato Sta

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN), Eko Hendro Purnomo o Eko Patrio proporciona aclaraciones relacionadas con el video de parodia viral cuando bailó mientras actuaba para ser DJ sonido horeg.

Eko explicó que el video de parodia se realizó sin un mal máximo. Además, desafiar a la comunidad como se ha alegado.

«No hay intención, de hecho ayer fuimos la disolución del comité del 17 de agosto. No había nada (cualquier propósito), en cambio estaba muy lejos (la interpretación)», dijo Eko a los periodistas, citado el domingo 25 de agosto de 2025.

Eko luego transmitió una disculpa porque el video hirió a los corazones de la comunidad.

«Si había algo, qué, sí, soy una persona que se disculpa», explicó.

Anteriormente informó, Eko Patrio regresó a la atención pública después de subir el último video de baile que se consideraba controvertido.

El video parecía ser una respuesta a las fuertes críticas a su acción de baile junto con varios otros miembros del DPR en el cierre de la sesión anual de MPR/DPR el viernes de 1525.

En lugar de responder a las críticas con una actitud introspectiva, el miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Pan en realidad eligió crear un nuevo contenido que algunas personas consideren más provocativa.

En el video subido a través de su cuenta personal de Tiktok, Eko parecía estar bailando con otros miembros del DPR con el acompañamiento de la música «Sound Horeg», que era viral en las redes sociales.

En el video, Eko jugó un papel como si operara un sonido de dispositivos Horeg, mientras que sus colegas fueron absorbidos en bailar a su alrededor. Este video se acompaña de información que parece insinuar las críticas dirigidas a él.

«Para que el baile sea más genial usando este sonido», dijo Eko Patrio en su carga Tiktok, citada el domingo 24 de agosto de 2024.

Esta acción inmediatamente cosechó una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos evalúan la elección de la música y la información en el video como una sutil forma de sátira de crítica comunitaria.

La mayoría de los ciudadanos consideran las acciones de EKO como una actitud imprudente, incluso tienden a ser arrogantes, en medio de la difícil situación que enfrenta el pueblo indonesio.

«Canta a la gente de él», comentó a los internautas.

«¿Oh, te desafías? ¿Quieres ser como el regente de Pati Volume 2?» Otra palabra.