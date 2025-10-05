Eko Yuli Irawan se enorgullece en el campeonato mundial de levantamiento de pesas IWF Ince Ince

Norwegia, en vivo – Levantador Famosa Indonesia Eko Yuli Irawan Ganó una medalla de bronce en la categoría de Fritatch del Campeonato Mundial Elevar IWF (Campeonato Mundial de IWF) 2025 65 kilogramos de hombres con una generación de 137 kilogramos, Wib del sábado por la noche.

Compite en Forde, Noruega, según lo citado por los organizadores en Yakarta, la madrugada de la mañana del domingo, la mejor fuerza de arranque de Eko en el torneo se obtuvo del tercer experimento después de fallar en las dos generaciones anteriores, 135 y 136 kilos.

Estos resultados se suman a la gloria de EKO en el Campeonato Mundial de Levantamiento de IWF. Anteriormente, el levantador de 38 años abrazó ocho medallas del Campeonato Mundial Mundial de levantamiento de pesas con el mejor puntaje de la medalla de oro en 2018.

En la misma categoría Número Snatch, otro levantador indonesio, Leonardo Geovani Adventino, terminó el octavo ranking con una generación de 133 kilogramos.

La medalla de oro pertenece al levantador turco Muhammated Furkan Ozbek con una clase de 145 kilogramos, mientras que la medalla de plata propiedad del atleta de Bulgaria Ivan Dimov con una generación de 137 kilogramos que registró del segundo experimento.

Para la categoría de 65 kilogramos de clase de hombres, tanto EKO (la mejor generación de 163 kilogramos) como Leonardo (la mejor generación de 162 kilogramos) no lograron ganar una medalla porque su generación no pudo competir con otros atletas.

El levantador de Corea del Norte Pak Myong-Jin ganó una medalla de oro en esta categoría con una clase de 180 kilogramos.

LIFTER MUHAMMAD FURKAN OZBEK de Türkiye ganó plata con una generación de 179 kilogramos, mientras que Hampton Morris de los Estados Unidos obtuvo una medalla de plata después de hacer una generación de 178 kilogramos.

Muhammmed Furkan se convirtió en la parte superior del número con un total de 324 kilogramos que se convirtieron en el nuevo récord mundial.

Pak Myong-Jin acechando detrás de él con un total de 315 kilogramos y el tercer Hampton Morris con 311 kilogramos.

Indonesia envió 10 levantadores, formados por cinco hijos y cinco hijas en el campeonato que tuvo lugar del 2 al 11 de octubre de 2025.

Además de Eko y Leonardo, Indonesia envió a Rahmat Erwin Abdullah y Rizki Juniansyah, quienes cayeron en la clase de 79 kilogramos, y Ardaraya en la clase de 71 kilogramos.

Desde el sector femenino, Basilia Bamerop Ninggan y Juliana Klarissa compitieron en la clase de 53 kilogramos, Natasya Beyeyob Grado 58 kilogramos, clase Nadita Aprilia 63kg y clase de Indah Afriza 69 kilogramos.