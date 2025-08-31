Eko Patrio y Uya Kuya fueron desactivados de los miembros de la facción Pan DPR

Yakarta, Viva – DPP National Mandate Party (CACEROLA) Oficialmente desactivado Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y el principal alias solar Vas a de Miembro de DPR Facción Pan a partir del 1 de septiembre de 2025.

Esto fue hecho por la facción PAN después de examinar la dinámica de la última trasera después de la demostración el 28 de agosto de 2025.

«Observing the current dynamics and developments, the DPP PAN decided to deactivate my brother Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) and my brother Surya Utama (Uya Kuya) as a member of the Indonesian Parliament from the PAN PAN Faction of the Indonesian Parliament, starting from Monday, September 1, 2025,» said PAN Deputy Chairman, Viva Yoga Mauladi en su declaración el domingo 31 de agosto de 2025.

Eko Patrio. Foto : Instagram @ekopatriosuper.

Viva enfatizó que la facción Pan continuó atrayendo a que todos los cuadros fueran simples. También le pidió a la comunidad que creyera en la administración del presidente Prabowo Subianto.

«Pan hizo un llamamiento a la comunidad para que fuera tranquilo, paciente y confiado en su totalidad al gobierno dirigido por el presidente Prabowo Subianto para resolver este problema con precisión, rápidamente y siempre a favor de las personas y por el progreso de la gente indonesia en el futuro», dijo.

La facción Pan también transmitió una disculpa a la comunidad por las actitudes de algunos de sus cuadros que se consideraba que lastimaban a la gente de la gente.

«Por lo tanto, este comunicado de prensa fue acompañado por una disculpa a todos los pueblos indonesios para poder reorganizarse por la lucha en el futuro», concluyó.

Se sabe que Eko Patrio transmitió una disculpa abierta a todos los pueblos indonesios por herir al público y provocó una manifestación.

La disculpa fue transmitida por EKO Patrio a través de su carga personal de redes sociales de Instagram con el miembro del DPR Sigit Purnomo alias Pasha el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche.

Vas a Foto : Reportero/rizkya fajarani bahar

«Con gran humildad, la eco-apología de Patrio al público por la ansiedad que surge de mis acciones», dijo Eko.

Mientras tanto, Uya Kuya también subió un video de una disculpa por su tratamiento intencional o involuntario para todas las personas indonesias. Afirmó que la condición de Indonesia no ha sido propicio en los últimos tiempos.

«Uya Kuya transmití la máxima disculpa, sincera de mi corazón más profundo para todos los indonesios, por lo que sucedió cuántos días el último día, por lo que hice intencionalmente o involuntariamente», dijo Uya Kuya en el video cargado el sábado 30 de agosto, 2025.