EKO Patrio Parody suena Horeg después de ser criticado por el baile en el DPR, los internautas: ¿desafiaron a la gente?

VIVA – Eko Patrio De vuelta en el foco público después de subir el video bailar El último se considera controvertido. El video parecía ser una respuesta a las fuertes críticas a su acción de baile junto con varios otros miembros del DPR en el cierre de la sesión anual de MPR/DPR el viernes de 1525.

En lugar de responder a las críticas con una actitud introspectiva, los miembros DPR RI Desde la facción Pan en realidad decidió crear un nuevo contenido que algunas personas lo consideraron más provocativo.

En el video subido a través de su cuenta personal de Tiktok, Eko parecía bailar con otros miembros del DPR con acompañamiento de música «sonido horeg«Aquellos que son virales en las redes sociales.

En el video, Eko jugó un papel como si operara un sonido de dispositivos Horeg, mientras que sus colegas fueron absorbidos en bailar a su alrededor. Este video se acompaña de información que parece insinuar las críticas dirigidas a él.

«Para que el baile sea más genial usando este sonido», dijo Eko Patrio en su carga Tiktok, citada el domingo 24 de agosto de 2024.

Esta acción inmediatamente cosechó una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos evalúan la elección de la música y la información en el video como una sutil forma de sátira de crítica comunitaria.

La mayoría de los ciudadanos consideran las acciones de EKO como una actitud imprudente, incluso tienden a ser arrogantes, en medio de la difícil situación que enfrenta el pueblo indonesio.

«Canta a la gente de él», comentó a los internautas.

«¿Oh, te desafías? ¿Quieres ser como el regente de Pati Volume 2?» Otra palabra.

«Honestamente, el original está realmente herido por las personas que se ridiculizan así», dijo otro.

Anteriormente, la acción de bailar miembros de DPR post-anuales había provocado una controversia porque se consideraba que no refleja la empatía por varios problemas sociales y económicos que estaban envolviendo a la comunidad.

Como vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, EKO Patrio se considera más sensible al sentimiento público. La crítica que surge no solo destaca los actos de bailar en sí mismo, sino también una actitud que se considera desafiar las voces de la gente. Hasta ahora, Eko no ha dado una declaración oficial relacionada con la polémica, dejando el espacio de especulación sobre el propósito detrás del contenido que subió.