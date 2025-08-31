Eko Patrio fue nuevamente blasfemado después de que la repost de los familiares suba sobre su amabilidad

VIVA – Eko Patrio Volver en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales después de ser visto repostando las cargas de las personas más cercanas a él. Algunas personas más cercanas a Eko fueron vistas subiendo varios testimonios que revelaron su personalidad.

Esta actividad fue distribuida por EKO Patrio el domingo por la noche 31 de agosto de 2025 alrededor de las 19:00 WIB. Inicialmente, uno de sus familiares con la cuenta @Marthasya_Simatupang reveló que la figura de EKO era una buena persona. También espera que el público pueda perdonar al esposo de Viona.

«Por Allah, testifico que @ekopatriosuper es una buena persona, espero que la gente pueda perdonar sus errores porque todos somos seres humanos donde estamos equivocados y equivocados», dijo la cuenta de la cuenta de Instagram Eko Patrio, lunes 1 de septiembre de 2025.

Además, los familiares de Eko admitieron que, como los humanos a menudo hacen el error, por lo que espera que la comunidad abra su corazón y perdone a Eko. El pariente también reveló la amabilidad que había sentido de Eko Patrio.

«Personalmente, siento mucha bondad por Mas Eko, es una figura humilde, ayuda a mucho orabg y está lejos de ser arrogante», dijeron los familiares de Eko.

Además, EKO Patrio también reemplaza otras dos cargas, revelando la amabilidad de los miembros de la facción PAN que ahora están desactivados. El re -suplote de Eko Patrio también fue revelado por la cuenta de chismes @Rumpi_Gosip. Al menos miles de usuarios de redes sociales también comentaron. A pesar de reorganizar el testimonio de colegas y parientes sobre él, los internautas todavía no simpatizaban con él.

«Es realmente estúpido, si lo pasas muy bien.

«Si se vuelve a publicar, el nombre necesita reconocimiento», dijo otro.

«Es más divertido, Eko», bromeó a los internautas.

«Cállate, Sr. Eko … sin ingresar a Blasss», dijo otro sarcast.

«Datiin solía empacar el paquete de su DataL Ngadepin Blunder Lu Ecooo», insistieron los otros internautas.

Para obtener información, Eko Patrio recibió fuertes críticas del público porque se vio bailando en la sesión anual del MPR indonesio hace algún tiempo junto con otros miembros de la junta. El público estaba furioso en EKO Patrio porque se consideraba que no tenía empatía por la comunidad al bailar en la sesión anual.

No te detengas allí, el Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN) también fue cada vez más blasfemado por supuestamente pagar las críticas de bailar haciendo un video de la parodia sonora Horeg. El comediante Viral Video Parodies El sonido de Horeg con cuadros PAN se considera insensible a los problemas de las personas. Eko reveló que la acción hizo la parodia de sonido Horeg en el contexto de disolver el comité del 17 de agosto en el partido.