Eko Patrio dijo que el incidente saqueo tuvo un impacto en la psicológica de su familia.

VIVA – El incidente del vinculado que ocurrió en la residencia Eko Patrio A finales de agosto de 2025, resultó tener un impacto en la psicológica de su familia. Llamó a Eko Patrio que su familia estaba lo suficientemente traumatizada como para conocer gente después del incidente.

Leer también: La actuación de Uya Kuya vs Eko Patrio en el DPR, que va desde la dedicación hasta la sinceridad



«Si el trauma es definitivamente, le pido sus oraciones. Espero que pueda, … sí … puede ser sincero», dijo Eko Patrio cuando se recibió por el equipo de medios de la Policía Metropolitana de Yakarta el sábado 13 de septiembre de 2025.

Además, después de ser desactivado, Eko admitió que actualmente se estaba centrando en mejorar la condición psicológica de sus hijos y su esposa afectados por el incidente. Con el incidente que se le ocurrió, Eko también espera recibir salud para vivir los días que vienen.

Leer también: Sin rodeos, Rieke Diah Pitaloka descargó el rendimiento de Uya Kuya y Eko Patrio en el DPR



«Ahora quiero mejorar aún más la psicológica de mis hijos, mejorar la psicológica de mi esposa, creo que es más importante, todos se centran en la familia. Espero que yo y la familia se les dé saludables. Gracias», dijo Eko Patrio.

Después del incidente de saqueo que ocurrió, Eko afirmó que su familia sentía una sensación de decepción. Pero tomó mucha sabiduría e hizo de este incidente una forma de evaluarse a sí mismos.

Leer también: En el medio de las regalías Polémica, Amanda Caesa selecciona sigue siendo productiva y el lanzamiento del nuevo single



«Sí, debo estar decepcionado, mis hijos también, pero construyo la psicología, perdonamos y espero que no se repita y vuelva a suceder. Sí, ahora tomo la sabiduría, la he perdonado.