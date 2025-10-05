Ejercicio ya, reza frente al Kaaba también, es hora de que el equipo nacional indonesio gane el boleto de la Copa Mundial 2026

VIVA – El ambiente religioso cubre el campo de entrenamiento Equipo nacional Indonesia en Arabia Saudita. Entre los preparativos para enfrentar la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del MundoVarios jugadores de Garuda que son musulmanes se toman el tiempo para realizar la adoración Umrah.

El momento lleno de significado se ve a partir de la carga de varios jugadores en las redes sociales. Entre ellos están Beckham Putra Nugraha, Nadeo Argawinata y Rizky Ridho que están compactos compartiendo sus retratos en Tierra Santa.

«Alhamdulillah O Allah. Kerjo, Dungo, Manut Gusti Allah», escribió Rizky Ridho en su carga en Instagram, sábado 4 de octubre de 2025.

La carga se inundó inmediatamente con comentarios positivos de los internautas. Muchos rezan para que los peregrinos de Umrah traigan bendiciones y abran el camino para que Indonesia haga que la historia califique para la Copa del Mundo.

En medio de la atmósfera solemne, el entrenador en jefe Equipo nacional indonesioPatrick Kluivert, asegurando que todos los jugadores se unan completamente el 6 de octubre de 2025. Primero lucharán contra Arabia Saudita el 8 de octubre de 2025 hora local.

«Desafortunadamente, si puedo cambiar la fecha en que llegan los jugadores, entonces, por supuesto, estaré muy feliz», dijo Kluivert desde el canal oficial de YouTube del equipo nacional indonesio,

Sin embargo, el entrenador holandés enfatizó que su enfoque principal ahora era maximizar el tiempo disponible. «No hay nada que pueda hacer sobre el horario de llegada. Lo más importante es cómo preparo a los jugadores lo mejor posible para cada partido», dijo.

El equipo de Garuda comenzará una lucha en la cuarta ronda que se enfrenta a Arabia Saudita el jueves (9/10/2025) a las 00.15 WIB. Después de eso, desafiarán a Iraq el domingo (10/10/2025) a las 02.30 WIB.

Con el espíritu de alto entrenamiento y oraciones que se continúan ofreciéndose en Tierra Santa, la esperanza del pueblo indonesio se enciende. El equipo nacional de Garuda no solo luchó en el campo, sino que también rogó la bendición del cielo para darse cuenta del sueño de aparecer en la Copa Mundial 2026.