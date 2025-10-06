Ejercicio de revisión intensiva especial que se realizará en todo el país, dice EC







El comisionado principal de elecciones (CEC) Gyanesh Kumar anunció el lunes que el Comisión Electoral de India (ECI) ha decidido realizar una revisión intensiva especial (SIR) de listas de votantes en todo el país después del anuncio del calendario de elecciones de la Asamblea de Bihar, informó la agencia de noticias ANI.

Los 243 escaños de la Asamblea en Bihar irán a las encuestas en dos fases: 6 y 11 de noviembre, y el voto contó programado para el 14 de noviembre.

Dirigirse a los medios, Cec kumar dijo: «ECI ya ha tomado la decisión de conducir a Sir en todo el país».

La Comisión había declarado anteriormente en su orden del 24 de junio que SIR sería realizado en todo el país.

Al comentar sobre el proceso electoral de Bihar, la CEC dijo que los electores habían participado activamente en la purificación de la lista de votantes.

«La lista final de los votantes después SEÑOR se ha dado a todos los partidos políticos. Después de la fecha de presentación de nominación, la lista de votantes, que se publicará, será definitiva. Los electores de Bihar participaron plenamente en la purificación de la lista de votantes en el estado ”, agregó.

Anteriormente, el 5 de octubre, la CEC había defendido la decisión de la Comisión de llevar a cabo a SIR antes de las elecciones, llamando a sugerencias para retrasarlo hasta después de las encuestas «injustificadas». Aclaró que el SIR es legal y exigido bajo la representación de la Ley Popular.

«Con respecto a la decisión de llevar a cabo la revisión intensiva especial antes de las elecciones, si realiza la representación de la Ley de personas, es legal que la Comisión Electoral realice la revisión antes de cada elección y se requiere que lo haga bajo la ley. Para que alguien diga que la revisión debe realizarse después de que las elecciones no se justifiquen», dijo Kumar en una conferencia de prensa en una conferencia de prensa en Patna.

Tras la finalización de SIR, la Comisión Electoral publicó la última lista electoral para Bihar. El número total de electores ahora es de 7,42 millones de rupias, por debajo de los 7,89 millones de rupias al 24 de junio. Según un comunicado de prensa de la CE, 65 lakh de votantes fueron retirados de la lista de borradores, mientras que 21.53 lakh se agregaron electores elegibles, lo que elevó el total final a 7,42 millones de rupias. En Patna, se agregaron 1.63 lakh de electores en 14 circunscripciones de la Asamblea.

En las próximas elecciones, la Alianza Nacional Democrática (NDA) Se enfrentará a un fuerte desafío del Bloc de la Oposición de India, que incluye el RJD, el Congreso, CPI (ML) de Tejashwi Yadav, dirigido por Deepankar Bhattacharya, CPI, CPM y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Las elecciones también verán la entrada de un nuevo contendiente, Prashant Kishor, y su partido Jan Suraaj.

(Con entradas ANI)





