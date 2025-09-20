Ejercicio de ejercicio marítimo bilateral entre las Marinas de la India, Grecia concluye







En un hito clave en la cooperación de defensa entre India y Grecia, la edición inaugural del ejercicio marítimo bilateral entre la Armada de la India y la Armada Helénica tuvo lugar del 13 y 18 de septiembre en el Mar Mediterráneo.

El ejercicio se realizó en dos fases: una fase de puerto del 13 al 17 de septiembre en la Base Naval de Salamis, seguida de una fase marina el 17 y 18 de septiembre.

El Marina india estuvo representado por la fragata de sigilo Guided Misil Ins Trikand.

Durante la fase del puerto, el personal de ambos países participó en actividades diseñadas para fomentar la comprensión mutua y la sinergia operativa. Los eventos incluyeron visitas a la cubierta cruzada, interacciones profesionales entre los miembros de la tripulación y una conferencia previa a la vela a bordo de HS Themistokles, una fragata de clase Elli de la Armada Helénica.

Un intercambio cultural a bordo En el trikand Asistió Rudrendra Tandon, embajador de la India en Grecia y el comodoro Spyridon Mantis, comandante de la Base Naval de Salamis, junto con oficiales senior de la Marina Helénica con sus familias. El evento mostró las ricas tradiciones de la India y los lazos fortalecidos entre las dos fuerzas marítimas. La tripulación india también visitó la roca sagrada de Acrópolis durante su estadía.

La fase marina presentaba maniobras complejas y ejercicios tácticos, incluidas operaciones nocturnas VBSS (visita, tabla, búsqueda e incautación), procedimientos de reposición en el mar, simulacros de guerra antisubmarinos conjuntos, disparos de armas coordinados y operaciones de helicópteros de cubierta cruzada. Estas actividades mejoraron la interoperabilidad y validaron las capacidades profesionales de ambas armadas en escenarios marítimos desafiantes.

Funcionarios señaló que la conclusión exitosa del ejercicio refleja la creciente convergencia de India y Grecia sobre la seguridad marítima y el compromiso cooperativo.

Ambas naciones comparten intereses comunes para garantizar la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación en los bienes comunes marítimos mundiales.

El ejercicio también brindó una oportunidad para compartir las mejores prácticas, desarrollar interoperabilidad operativa y fortalecer la relación profesional entre las dos armadas. Tras la conclusión del ejercicio, INS Trikand continuó su despliegue en el mar Mediterráneo.





