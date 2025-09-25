Ejecute el modelo de negocio de los coleccionistas de aceite de palma, la nasución de bobby, el valor de la cooperativa de coco roja y blanca como potencial

VIVA – Village/Kelurahan Red and White Cooperative Sebatang, Labuhanbatu Utara Regency (Labura) ejecuta un modelo de negocio potencial. Esta cooperativa roja y blanca (KMP) ejecuta un negocio de coleccionistas aceite de palma La comunidad, que luego se vendió a la fábrica de aceite de palma (PKS).

Según el gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de BobbyEste negocio tiene el potencial de ver a muchas personas que se convierten en agricultores de palma aceitera alrededor del coco. Además, también ayuda a los agricultores a transportar racimos de frutas frescas (FFB) desde sus jardines.

«Ellos (Cooperativa de pueblo rojo y blanco El jefe de Sebatang) se convirtió en un coleccionista de aceite de palma, tomando de la comunidad y vendió nuevamente la rampa (Agronsiness House) esta potencial innovación comercial «, dijo Bobby Nasuución, después de revisar la cooperativa de coco roja y blanca de Sebatang, Labura, el miércoles (8/24).

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby AfiFiFiFiFiFiFiS, acompañado por el Regente de North Labuhanbatu Hendri Yanto Sitorus y una serie de OPD revisaron la cooperativa roja y blanca en la aldea de Kelapa Sebatang, Distrito de Kualuh Leidong, miércoles (9/24/2025).

El coco cooperativo de coco rojo y blanco comprará un camión para acelerar su negocio. Durante este tiempo, todavía están alquilando un camión para transportar FFB de la comunidad para que los costos operativos sigan siendo altos.

«Luego quieren comprar un camión porque hasta ahora todavía está alquilando, por lo que el costo sigue siendo bastante alto. Tratamos de conectarnos con Himbara, con suerte podamos obtener capital adicional para que el negocio sea más suave», dijo Bobby Nasuidad.

La nasución de Bobby también alentó que siete modelos de negocio de KMP podrían funcionar en Sumatra del Norte de acuerdo con el potencial de sus respectivas regiones. El gobierno provincial de North Sumatra fomentará este mes en el futuro.

«Un mes esperamos que los siete artículos se hayan llevado a cabo en North Sumatra, nuestro objetivo el próximo mes es de 886 cooperativas», dijo Bobby Nasution.

Acompañando a la nasución de Bobby en esta visita al regente de Labura Hendri Yanto Sitorus, Jefe de Jefe de Hendra Dermawan, Jefe de Naslindo Sirait. También estuvieron presentes el jefe de comunicación y tecnología de la información, Erwin Hotmansah Harahap, Jefe de la Oficina de Educación, Alexander Sinulingga, Jefe de la Oficina de Salud M Faisal Hastimy y otros OPD relacionados.