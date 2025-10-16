‘Éiru’ se proyectará con ‘La pequeña Amélie o El personaje de la lluvia’

Salón de dibujos animadoscortometraje animado “Eiru» se proyectará antes de las proyecciones teatrales norteamericanas de la próxima película «‘La pequeña Amélie o El personaje de la lluvia.”

Escrito y dirigido por la veterana de Cartoon Saloon, Giovanna Ferrari, y producido por Academy.

La nominada al premio Nora Twomey (“The Breadwinner”), “Éiru” sigue a la hija más pequeña de un clan de la Edad del Hierro que quiere ser una guerrera poderosa y que sus parientes la tomen en serio. Pero cuando el pozo de la aldea se seca misteriosamente, sólo ella es lo suficientemente pequeña como para descender al vientre de la tierra para investigar y devolver el agua de la vida a su gente.

La película ya ganó el Premio Satoshi Kon a la Excelencia en Animación (Mejor Cortometraje – Plata) en el Festival Internacional de Cine Fantasia.

Antes de su estreno en cines, “La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” y “Éiru” se inclinarán ante

El Festival de Cine Animation Is de Los Ángeles y el Festival Internacional de Cine SCAD Savannah.

“La pequeña Amélie o el personaje de Rain” se estrenará el 7 de noviembre. La película sigue a Amélie, quien desarrolla un profundo vínculo con el ama de llaves de su familia, Nishio-san. Amélie descubre las maravillas de la naturaleza, así como las verdades emocionales escondidas bajo la superficie de la idílica vida de su familia como extranjeros en el Japón de la posguerra.

La película está basada en la novela autobiográfica de Amélie Nothomb. Maïlys Vallade (“The Lighthouse Keeper”) hace su debut como directora, codirigiendo con Liane-Cho Han (directora de animación en “Calamity” y “Long Way North”). “La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” tuvo su estreno mundial en el

Festival de Cannes como selección oficial en la sección Proyecciones Especiales. La película continuó

se estrenará como Selección Oficial en Competición en el Annecy International Animation 2025

Festival, donde obtuvo el Premio del Público.