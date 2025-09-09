Eira Syazira, el cantante de Malasia Rilis Single Cebol y ajo inspirados en el folklore indonesio

Yakarta, Viva – El cantante original de Malasia, Eira syaziraNuevamente presentando su último trabajo en la escena musical indonesia. Esta vez, colaboró ​​con músicos famosos y YouTuber, Tri Suaka y su esposa, Nabila Maharani, Dalam soltero Titulado «Cebolla y ajo». A Esto es único porque Tri Suaka se inspiró directamente en la leyenda del pueblo indonesio al crearla.

«Esta canción está realmente inspirada en folklorePero lleno de una sensación leve, alegre y alegre «, dijo Tri Suaka, en su declaración, citado el martes 9 de septiembre de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Este popular músico en YouTube también expresó su orgullo porque Eira Syazira, quien trajo su trabajo. Esta colaboración muestra la creciente relación entre los músicos de Indonesia y Malasia.

Anteriormente, Eira Syazira, también conocida como la actriz y tiktoker número uno en Malasia, había colaborado con músicos del país. Una vez colaboró ​​con la banda Dody Kangen y la banda Andika Kangen.

La carrera de Eira en Indonesia ha comenzado desde 2015 a través de una canción llamada «Hay un partido». Después de eso, lanzó varios otros singles, como «Say, You I Love» y «Awark of Love», los cuales fueron creados por Dydy Kangen Band.

Además de luchar en el mundo de la música, Eira también es ampliamente conocida en Malasia como actriz de telenovela y obtuvo el apodo de «reina lágrimas» gracias a su profundo papel. Es la esposa de una famosa comedia de Malasia y locutor de radio Azad Jasmin.

Eira Syazira espera que su última canción pueda ser bien recibida por los fanáticos en Indonesia y Malasia. Los nombres de Tri Suaka y Nabila Maharani que ya son populares en Malasia son una de las razones.

«Los nombres Nabila y Tri Suaka son bien conocidos en Malasia. Espero que a través de la canción Bawang y Bawang Putih, también pueda obtener buena suerte, y esta canción puede ser ampliamente aceptada en dos países», dijo EIRA.

El sencillo junto con el videoclip «Bawang Bawang and Gollic» se lanzará oficialmente el 9 de septiembre de 2025 a través del canal de YouTube Trisna Music. Esta canción es producida por Es Arjuna con sede en Kuala Lumpur, y será promovida simultáneamente en Indonesia y Malasia. Con esta colaboración, Eira Syazira y Tri Suaka esperan revivir el folklore indonesio a través de un toque de música moderna.