Eintracht Frankfurt en Puncak, Chelsea y Napoli Alabanza

Viernes 19 de septiembre de 2025 – 12:00 Wib
Yakarta, Viva – Ronda de fase de la liga Campeón de la liga 2025/2026 ha completado parte del partido inaugural. Los impactantes resultados provenían de representantes alemanes, Eintracht Frankfurtquien logró ocupar la primera posición de la clasificación gracias a una victoria de flujo de tierra de 5-1 Galatasaray.
Jugando en Deutsche Bank Park, Frankfurt se había quedado atrás primero a través del gol rápido de Yunus Akgun en el minuto 8. Sin embargo, el equipo de la Bundesliga se levantó y anotó cinco goles a cambio a través de Davidson Sánchez (suicidio 37 ‘), puede Uzun (45+2’), Jonathan Burkardt (45+4 ‘, 66’) y Ansgar Knauff (75 ‘).
Esta victoria hizo que Frankfurt superara la clasificación con una colección de tres puntos y una diferencia de goles +.
Leer también:
Resultados completos de la Liga de Campeones: Dwigol Rashford gana Barcelona, Man City Hajar 10 Napoli Players
En segundo lugar, hubo un campeón defensor Paris Saint-Germain (PSG) que también ganó una gran victoria por 4-0 sobre Atalanta. PSG Gues marcados por Marquinhos (3 ‘), Khvicha Kvaratskhelia (39’), Nuno Mendes (51 ‘) y Gonçalo Ramos (90+1’). Ambos tienen una diferencia de goles +4, el PSG perdió la productividad de los objetivos de Frankfurt, por lo que tuvieron que estar satisfechos en el segundo lugar.
Leer también:
¡En curso! El enlace de transmisión en vivo de Manchester City vs Napoli, Kevin de Bruyne, a ‘ex casa’
Por otro lado, dos grandes equipos deben tragar resultados amargos. Chelsea perdió 0-2 ante el Bayern de Múnich, mientras que Napoli fue humillado por el Manchester City con un puntaje similar. Ambos equipos ahora están dispersos en la parte inferior del tablero, Chelsea en la posición 28 y Napoli son 32, tanto sin puntos como déficit de goles.
Este resultado es ciertamente sorprendente teniendo en cuenta a los dos, incluido el equipo principal. Chelsea, que fue fortalecido por el equipo repleto de estrellas, no pudo compensar el Bayern, mientras que Napoli tuvo que jugar con 10 personas desde el minuto 21 debido a la carta roja de Giovanni en Lorenzo antes de ser derrotado de City.
Clasificación de la Liga de Campeones 2025/2026 (viernes 19 de septiembre de 2025, a las 06.00 WIB)
- Eintracht Frankfurt – 3 Poin (SG +4)
- PSG – 3 puntos (SG +4)
- Club Brugge – 3 Poin (SG +3)
- CP Sporting – 3 POIN (SG +3)
- Union Saint-Gilloise-3 Poin (SG +2)
- Bayern Munich – 3 puntos (SG +2)
- Arsenal – 3 puntos (SG +2)
- Inter Milán – 3 POIN (SG +2)
- Manchester City – 3 POIN (SG +2)
- Qarabag – 3 POIN (SG +1)
- Liverpool – 3 puntos (SG +1)
- Barcelona – 3 puntos (SG +1)
- Real Madrid – 3 puntos (SG +1)
- Tottenham – 3 puntos (SG +1)
- Dortmund,
- Juventus,
- Ellos/Glij,
- Leverkusen,
- Eslavia Praha,
- Copenhague,
- Olympiacos,
- PAFOS-1 PUNTO cada uno
- Atlético de Madrid -0 Puntos (SG -1)
- Benfica -0 POIN (SG -1)
- Marsella -0 POIN (SG -1)
- Newcastle -0 puntos (SG -1)
- Villarreal -0 POIN (SG -1)
- Chelsea -0 puntos (SG -2)
- PSV -0 POIN (SG -2)
- AJAX -0 Puntos (SG -2)
- Athletic Club -0 Poin (SG -2)
- Napoli -0 puntos (SG -2)
- Almaty – 0 Pooin (SG -3)
- Como Monaco -0 puntos (SG -3)
- Galatasaray -0 puntos (SG -4)
- Atalanta -0 puntos (sg -4)
Página siguiente
Este resultado es ciertamente sorprendente teniendo en cuenta a los dos, incluido el equipo principal. Chelsea, que fue fortalecido por el equipo repleto de estrellas, no pudo compensar el Bayern, mientras que Napoli tuvo que jugar con 10 personas desde el minuto 21 debido a la carta roja de Giovanni en Lorenzo antes de ser derrotado de City.