¡Eh! Civil Plate Pajero viaja por la ruta de Transjakarta, nuevamente escoltado por la policía

Jacarta – Las redes sociales quedaron impactadas por la circulación de un video viral que muestra un auto Mitsubishi montero entró un negro con placas civiles pista Transjakarta con control la policia.

Lea también: ¡Eh! 4 policías que interpretan a Crystal Sabu en Nunukan acaban de recibir sanciones éticas aún no sentenciadas, excusa policial…



La acción se registró en la zona de Mampang-Warung Buncit, en el sur de Yakarta, e inmediatamente hizo que el público negara con la cabeza. El vídeo subido por la cuenta de Instagram @jakartasiana muestra el momento en que un guardia de policía (voorijder) se detiene por un momento en la entrada de la vía de autobús en Jalan Hajjah Tutty Alawiyah, en dirección de Pejaten a Mampang Prapatan.

Sin que la sirena sonara ‘tut tut wuk wuk’, la motocicleta patwal seguía girando los rotores azules a derecha e izquierda. Detrás de él, se vio un Pajero negro con placas civiles esperando comando. Después de tener tiempo de charlar con el oficial de guardia de carril, la moto patrulla y el coche Pajero entraron al corredor de Transjakarta y circularon casualmente por el carril especial.

Lea también: Muerto a tiros en Jalan Palembang-Betung, la policía revela un asesinato premeditado: tres perpetradores arrestados en cuestión de horas



«Un video viral muestra un automóvil Pajero pasando por el carril bus con escolta policial en el área del circuito inferior de Mampang – Warung Buncit, en el sur de Yakarta», citó la cuenta el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: Abogado revela 3 figuras misteriosas ante la sucursal del Banco Cempaka Putih, aquí está la respuesta de la policía



No pasó mucho tiempo para que la carga fuera inmediatamente atacada por comentarios de los internautas. Mucha gente se pregunta por qué los vehículos civiles pueden recibir escoltas y se les permite pasar por los carriles especiales para autobuses de Transjakarta.

Mientras tanto, respecto a este asunto la policía también se pronunció. El jefe de la Subdirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía Metro Jaya, el subcomisionado de policía Ojo Ruslani, afirmó que su partido había intervenido para averiguar la identidad del conductor del coche y del oficial de escolta que se ve en el vídeo.

Debido a que aún no se conoce su identidad, Ojo admitió que no podía hablar más. «Hemos estado buscando esto, no lo hemos encontrado desde ayer», dijo Ojo.