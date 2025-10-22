¡Eh! 4 policías que interpretan a Crystal Sabu en Nunukan acaban de recibir sanciones éticas aún no sentenciadas, excusa policial…

Jacarta – Cuatro policías NunukanKalimantan del Norte, implicado en un escándalo de contrabando. drogas no ha sido acusado penalmente y acaba de recibir sanciones éticas internas por parte de la Policía.

Director de Delitos Estupefacientes de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, General de Brigada Policía Eko Hadi Santoso, explicó los motivos de esta decisión. Según él, hasta el momento los investigadores no han encontrado los elementos criminales iniciales de las acciones de los cuatro integrantes.

«El crimen se debe a que no se ha encontrado el acto criminal inicial», dijo el general de brigada Eko, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

General de Brigada Antinarcóticos Sucios Pol Eko Hadi Santoso

Eko dijo que debido a que no se cumplieron los elementos criminales, el caso fue inmediatamente transferido a la División Propam (Profesional y Seguridad) de la Policía Nacional para sanciones éticas.

«Existe un código de ética para la Policía Nacional», afirmó.

Aparte de eso, se dice que el incidente de contrabando ocurrió en el pasado. Por lo tanto, el proceso de prueba penal ahora no puede llevarse a cabo en su totalidad.

«Entonces, los elementos criminales deben cumplir con los elementos criminales. Esto ha sucedido en el pasado y el cumplimiento de la prueba ya pasó, será seguido por la Jefatura de Policía Propam», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que la Policía Nacional actuó rápidamente para responder al escándalo de contrabando de drogas que involucró a cuatro miembros del personal de la Policía de Nunukan, Kalimantan del Norte. El jefe de la División Propam de la Policía Nacional, el inspector general de policía Abdul Karim, confirmó que todas las personas involucradas serían despedidas deshonrosamente (PTDH).

«Todos, si los hechos son así, entonces somos PTDH», dijo Abdul Karim el jueves 17 de julio de 2025.

Para su información, la Dirección de Delitos de Drogas, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, arrestó a cuatro agentes de policía en Nunukan, Kalimantan del Norte, en relación con el contrabando de drogas. sabú.

Uno de los arrestados era un oficial con rango de inspector SH, que se sabe que se desempeñó como jefe de la Unidad de Investigación de Narcóticos de la Policía de Nunukan. Esta noticia fue confirmada directamente por el director de Delitos Narcóticos de Bareskrim Polri, el general de brigada de policía Eko Hadi Santoso.

«Es cierto, hubo un arresto», dijo el general de brigada Eko confirmado por los periodistas el jueves 10 de julio de 2025.