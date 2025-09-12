Ego Nowdim sale después de siete temporadas

Dinero monwadim se va de «Saturday Night Live» después de siete temporadas como miembro del elenco.

«La parte más difícil de una gran fiesta es saber cuándo decir buenas noches», escribió en una historia de Instagram. «Pero después de siete temporadas inolvidables, he decidido irme SNL. Estoy inmensamente agradecido con Lorne por la oportunidad, con mis compañeros de reparto, los escritores y la tripulación por su brillantez, apoyo y amistad. Semana tras semana en esa etapa me enseñó más de lo que podría haber imaginado, y siempre llevaré esos recuerdos (y esa risa) siempre «.

La noticia llega después de una sacudida exhaustiva en el show de bocetos nocturnos que anteriormente se creía que concluyó.

Más por venir …