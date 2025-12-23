EGMS y SIG aceleran tres estrategias principales para impulsar el rendimiento empresarial

Jacarta – Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGM) PT Semen Indonesia Tbk (DECIR) aprobar cambios en los estatutos de la empresa, entre otros, en el contexto de adaptaciones de las normas estatutarias, reorganización de todas las disposiciones de los estatutos de la empresa,

La EGMS también otorga poder y autoridad a los Directores de la Compañía con derecho de sustitución para tomar todas las acciones necesarias relacionadas con cambios en los estatutos.

La reunión también acordó otorgar autoridad y poder a la Junta de Comisionados obteniendo primero la aprobación por escrito de la mayoría de los accionistas de la Serie B para aprobar el RKAP de 2026 de la Compañía, incluidas sus modificaciones.

Secretario Corporativo SIG, dijo Vita Mahreyni, la Compañía acogió positivamente la decisión de EGMS, para apoyar las iniciativas de la Compañía en la realización de operaciones. negocio eficaz y eficientemente. En medio de desafíos industriales dinámicos, la Compañía necesita actuar rápidamente para responder a todas las formas de cambio con el fin de seguir siendo superior y estar a la vanguardia.

«El impulso de esta reunión proporciona energía a la gerencia y a todos los empleados para llevar a cabo las tres estrategias principales de la compañía, a saber, mejorar la gestión de los micromercados, la eficiencia de costos y optimizar los productos de cemento ecológico y las soluciones sustentables. De esta manera, SIG fortalece nuestra posición para ser parte de la solución y seguir siendo relevantes ante las tendencias cambiantes existentes», dijo Vita.

Dijo que la decisión de la reunión fortaleció los pasos transformación Los SIG en el tratamiento de la dinámica empresarial. Porque la Compañía tendrá espacio para una toma de decisiones estratégicas más eficiente y responsiva.

En medio de condiciones industriales desafiantes a lo largo de 2025, la transformación llevada a cabo por SIG logró mantener un desempeño operativo sólido. Además de mantener la rentabilidad mediante el aumento de la eficiencia de costos y la optimización de la cartera de exportaciones y mercados regionales para hacer frente a la desaceleración de la demanda del mercado interno.