Kairo, Viva – Ministro de Relaciones Exteriores EgiptoBadr Abdelatty, dijo que había preparado una lista de personal Policía Palestina ¿Quién se someterá a capacitación en Egipto y Jordania para ser colocados en Gaza Para superar el vacío de seguridad en la región.

En una entrevista con una estación de televisión DMC local, el miércoles (8/13), Abdelatty dijo que alrededor de 5,000 policías palestinos serían entrenados en Egipto para mantener la seguridad de Gaza después de la guerra con Israel fin.

Explicó que Egipto y Jordania trabajaron juntos en la preparación del personal de seguridad palestino para administrar la región y evitar el vacío de seguridad.

El diplomático también dijo que El Cairo organizaría la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Gaza, donde se anunciaría la visión egipcia para la gestión de la Franja de Gaza después del Serang.

Abdelhatty agregó que se había llegado a un acuerdo alrededor de 15 cifras prominentes de Gaza que liderarían la región durante seis meses y enfatizaron que las autoridades palestinas eran los únicos cuerpos legales con derecho a gobernar Gaza.

El lunes (11/8), el jefe de la Autoridad Israelí Benjamin Netanyahu dijo que Gaza sería dirigido por la «administración civil no Israel» después de la ocupación de la ciudad de Gaza.

Afirmó que la administración planificada sería llevada a cabo por un tercero, «no Hamas o la autoridad palestina», sin dar más detalles.

Israel enfrentó una crítica cada vez más extendida sobre la Guerra del Genocidio en Gaza, que ha matado a más de 61.700 personas desde octubre de 2023.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional (ICC) emitió una orden de arresto contra Netanyahu y su ex jefe de defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrentó una demanda de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (ICI) para la guerra que se lanzó en el área de bolsillo. (Hormiga)