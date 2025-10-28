Egipto: Científicos descubren un ancestro del cocodrilo de 80 millones de años llamado Wadisuchu







Se han encontrado restos fosilizados de un reptil parecido a un cocodrilo en de egipto Desierto occidental. Los paleontólogos han denominado a la especie Wadisuchus kassabi, que vivió hace unos 80 millones de años. Medía entre 11,4 y 13 pies de largo con un hocico largo y dientes afilados. El fósil es clave para comprender la evolución del cocodrilo.

