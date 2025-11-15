Egipto busca más rodajes en el extranjero

El Comisión de Cine de Egipto tiene como objetivo aumentar los rodajes en el extranjero en Egipto, a raíz de recientes producciones de alto perfil, incluida «»Fuente de la Juventud”, rodada en las pirámides de Giza, el thriller de espionaje de Neil Burger, “Inheritance”, rodada en El Cairo, “de Jon M. Chu”.Malvado: para siempre”, y el video en línea de Mr Beast, “Pasé 100 horas dentro de las pirámides”.

La producción en línea en Egipto de estos proyectos estuvo a cargo de ASAP Productions, Hama Film Productions, Misr International Films y Filmedia LLC, respectivamente.

ASAP Productions también trabajó en parte de la primera temporada de la serie de Paramount “The Agency”, que se filmó en El Cairo en 2024, y el productor ejecutivo de la compañía, Amin El Masr, dice que está buscando activamente nuevas producciones.

Filmedia prestó servicios a “Wicked: For Good”, con un rodaje de cuatro días en el Parque Nacional Desierto Blanco de Egipto y anteriormente produjo parte del prólogo de “Jurassic World: Dominion” de Colin Trevorrow en 2020, supervisado por el supervisor de efectos visuales, Pablo Helman.

«Estamos inmensamente agradecidos a Universal por su continua confianza y apoyo», dice Ahmed Kardous, director general y cofundador de Filmedia, y añade que actualmente se encuentra en conversaciones sobre varios proyectos internacionales.

La EFC aseguró acceso especial a las Pirámides de Giza para el programa de Internet de 21 minutos de Mr Beast, que registró 43 millones de visitas en sus primeras 24 horas y generó más de 200 millones de visitas en YouTube.

Desde su lanzamiento en 2019, el EFC ha ayudado a más de 90 producciones internacionales. «Este impulso refleja los incomparables paisajes históricos del país, sus diversos entornos urbanos y sus servicios de producción altamente capaces», afirma Ahmed Badawi, director general de EFC.

«Un número creciente de productoras de Estados Unidos, así como estudios líderes y productores independientes de Italia, India, China, Kuwait y otros países de Europa, Asia y la región del Golfo, han expresado un gran interés en filmar aquí. Esto refleja la combinación única de paisajes cinematográficos, sitios patrimoniales de renombre mundial, equipos locales experimentados y nuestro entorno de facilitación competitivo de Egipto».

La actividad del EFC se contrapone a una estrategia gubernamental más amplia para aumentar la conciencia internacional sobre los bienes culturales de Egipto, que abarca iniciativas recientes como la apertura del megaproyecto de mil millones de dólares, el Gran Museo Egipcio.

La EFC es una filial de la Ciudad Egipcia de Producción de Medios, fundada hace 25 años, y cubre un área de 2 millones de metros cuadrados (12,5 millones de pies cuadrados). Se considera la entidad de producción y medios más grande de Medio Oriente, incluidos estudios de sonido y extensos backlots.

El EMPC ofrece un plan de devolución del 30% para gastos elegibles en el sitio en sus instalaciones y servicios. Badawi dice que la EFC está actualmente en conversaciones activas con las autoridades gubernamentales pertinentes para introducir nuevos incentivos de producción más amplios para el gasto externo y basado en la ubicación en el país.

El EFC se posiciona como una ventanilla única para filmar en Egipto, lo que incluye facilitar permisos de rodaje y establecer contactos con los productores locales.

Otros rodajes internacionales recientes incluyen “Treasure Hunters: On the Tracks of Khufu”, de Barbara Schulz, parte del documental sobre el cambio climático “Groundswell”, y parte de la serie belga de ocho episodios sobre crímenes “The Big Fuck-Up”, protagonizada por Willem De Schryver y dirigida por Wim Geudens.

Para reforzar la colaboración con los mercados cinematográficos asiáticos y africanos, el EFC firmó recientemente Memorandos de Entendimiento con el Grupo Ory de China y el Foro de Financiamiento del Cine Africano, con el objetivo declarado de fortalecer el posicionamiento de Egipto como centro central para las coproducciones regionales. El EFC también se reunió con el ministro adjunto de Información de la India y con United Media Services en marzo de 2025 para discutir cómo mejorar la colaboración cinematográfica y de medios entre Egipto e India.

Las producciones recientes de Asia incluyen el programa de televisión coreano “Hit and Miss Tour 3” y la película china “Welcome to Dragon Restaurant”, de Wen Muye (“Dying to Survive”).

Como parte de su campaña para atraer producciones extranjeras, este año en Cannes la EFC se asoció con Cairo Intl. Festival de Cine y Festival de Cine de El Gouna para presentar un Pabellón Egipcio unificado, y ganó el Premio al Mejor Diseño de Pabellón.