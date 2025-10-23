Eficiencia presupuestaria, no más refrigerios y comidas buffet en las reuniones del DPRD de Java Occidental

Bandung, VIVA – Secretaría del Consejo Regional Representativo del Pueblo (DPRD) La provincia de Java Occidental planea eliminar bocadillo y comer bufé (buffet) durante las reuniones de la junta directiva a partir de noviembre de 2025. La medida está en orden eficiencia presupuesto para 2026.

Lea también: Secretario de Gabinete: BLT por valor de 30 billones de IDR para 35 millones de ciudadanos proviene de la eficiencia presupuestaria



El secretario provincial del DPRD de Java Occidental, Dodi Sukmayana, dijo que los ahorros al eliminar los refrigerios se llevaron a cabo en la reunión de la mañana y eliminar las comidas buffet a la hora del almuerzo y las reuniones posteriores.

«Por lo tanto, en la reunión de la mañana proporcionaremos agua y no bocadillos. Incluso si llega al mediodía después de las 12:00, solo nos darán arroz en caja y no se servirá comida en forma de buffet o buffet», dijo Dodi como se informó. Entre, Jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Prabowo elogia al director de BGN por devolver fondos MBG de 70 billones de IDR al Estado: ¡Esto es historia, nunca sucedió!



Dodi dijo que para las actividades de reuniones, el presupuesto para actividades y banquetes disminuirá de los 11 mil millones de IDR originales, dejando 2 mil millones de IDR para 2026. «Sólo pasamos de un presupuesto de 11 mil millones de IDR a 2 mil millones de IDR. De ellos, alrededor de 800 millones de IDR son para agua potable y actividades de reuniones únicamente», dijo.

Dodi explicó que esta política alimentaria era una que se estaba probando para afrontar su implementación. eficiencia presupuestaria en 2026, el impacto de la reducción de las transferencias centrales a las regionales. «Estamos tratando de aumentar lentamente la eficiencia en noviembre-diciembre de 2025, por lo que la implementación total en enero no es una sorpresa», dijo Dodi.

Lea también: El presidente de la Comisión III del DPRD de Gorontalo del Norte, Dheninda Chaerunnisa, niega haber ridiculizado al orador manifestante y aquí está su confesión



Además del presupuesto de la reunión, las medidas de ahorro que se probarán a partir de noviembre de 2025 incluyen operaciones de electricidad que serán respaldadas por energías alternativas para reducir costos, así como la implementación de un sistema de trabajo desde casa (FMH) del 50 por ciento para 133 empleados, incluida ASN.

Según Dodi, esta prueba de eficiencia se realizará por etapas para que los empleados se acostumbren al nuevo sistema sin alterar el desempeño institucional.

Aunque existen limitaciones presupuestarias, se asegura de que todas las actividades, incluidos los servicios administrativos y de apoyo, sigan funcionando de manera óptima.

«La eficiencia no es una excusa para reducir la calidad del trabajo. De hecho, es un desafío ser más creativo y económico», añadió.